На заседании Курултая, где в первом чтении рассмотрен проект закона «О республиканском бюджете на 2027 – 2029 годы», депутатами был задан ряд вопросов членам Правительства.

Министру промышленности и строительства РК Ерсайыну Нагаспаеву депутат Вадим Басин адресовал вопрос касательно планируемых исследований в геологической отрасли на предстоящие три года.

«Государственное геологическое изучение недр и последующее восполнение ресурсной базы нашей страны — стратегическая задача. В этом году по поручению Главы государства мы завершаем региональное изучение на площади 2,2 млн кв. км. Это будет наша базовая геологическая карта страны. Впервые за 30 лет приступили к детальному изучению наших недр в масштабе 1:50 000 – это практически предпоисковые работы. Уже разработано 20 проектов на территории 100 тыс. кв. км. Основное внимание будет уделено поиску редких и редкоземельных металлов», — подчеркнул Ерсайын Нагаспаев.

Министр отметил, что в работах используются только современные методы изучения. Среди них дистанционное зондирование Земли с помощью космических спутников, аэрогеофизическая съемка, современные БПЛА, которые могут нести на себе тяжелое оборудование. Кроме того, специалистами впервые используется такой геохимический метод, как Ionic Lynch, применяемый только в Австралии и Канаде. Полученные данные анализируются с помощью программ ИИ.

«Уже есть конкретные результаты. Если за последние три-четыре года мы выявили всего порядка 20 перспективных участков, то только за последние два-три месяца уже определили 7 перспективных участков. Думаю, что до конца года подтвердим их перспективность бурением.

Мы работаем не только в поле. При помощи современных технологий оцифровали 4,8 млн единиц информации. Это старые отчеты, карты, чертежи и рисунки – всего 500 терабайт информации Большая работа проводится и будет продолжена в ближайшие годы. Все это делается для того, чтобы государство создало геологическую базу, которая позволит привлекать в отрасль дополнительные инвестиции», — подытожил министр.