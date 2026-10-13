Обрабатывающая промышленность за 9 месяцев года выросла на 8,6%

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова вице-министр промышленности и строительства РК Куандык Кажкенов доложил, что по итогам 9 месяцев т.г. в основных секторах обрабатывающей промышленности наблюдается положительная динамика с совокупным показателем 8,6%.

Рост отмечен в машиностроении (+22,8%), производстве химической продукции (+23,4%), строительных материалов (+5,9%), резиновых и пластмассовых изделий (+18,1%), легкой промышленности (+62,4%) и других отраслях.

«Основным фактором роста стало введение новых производственных мощностей. На сегодняшний день введены в эксплуатацию 106 проектов общей стоимостью более 642 млрд теңге, создано порядка 8 тысяч постоянных рабочих мест. Благодаря реализации этих проектов в стране налажен выпуск новой продукции, ранее не производившейся в стране. В их числе сульфат натрия, системы капельного орошения, ламинат, алюминиевые капсулы для кофемашин и другие виды продукции. До конца года планируется реализовать 200 инвестиционных проектов общей стоимостью 1,7 трлн теңге», – отметил вице-министр.

В металлургической промышленности объем производства по итогам 9 месяцев составил 98,2%. По сравнению с предыдущими месяцами показатели улучшились на 0,9% благодаря принятым мерам по обеспечению предприятий необходимым сырьем.

Отечественные производители увеличили поставки медного, цинкового и золотосодержащего сырья на металлургические предприятия, а также возобновили поставки цинкового концентрата. Достигнуты договоренности об импорте необходимого сырья. Кроме того, прорабатывается механизм взаимозачета встречных поставок с зарубежными партнерами для расширения сырьевой базы отечественных предприятий.

Дополнительно планируется увеличить объемы переработки медного концентрата внутри страны за счет внедрения новой методики расчета тарифов на переработку. Это позволит повысить экономическую привлекательность отечественной переработки, сократить вывоз медного концентрата и обеспечить его более глубокую переработку внутри страны. Достижение запланированных показателей будет обеспечено за счет наращивания производства на действующих предприятиях и ввода новых производственных мощностей.

В машиностроительной отрасли производство выросло на 22,8%. Произошло это за счет роста выпуска транспортных средств, сельскохозяйственной и железнодорожной техники, а также разного вида оборудования и бытовой техники. Всего за 9 месяцев в Казахстане произведено 144 тыс. автотранспортных средств, в том числе более 136 тыс. легковых автомобилей, около 1,8 тыс. автобусов и 5,8 тыс. единиц грузовой и спецтехники. Рост показателей обусловлен повышением внутреннего спроса и выходом на плановую мощность введенных ранее проектов. Дополнительную поддержку отрасли оказывают налоговые и таможенные льготы. В частности, до конца следующего года действует освобождение от НДС при реализации бытовой техники. Для расширения локализации и привлечения крупных международных производителей, включая Samsung, предлагается продлить срок действия данной льготы на более длительный период.

В легкой промышленности объем производства вырос на 62,4%. Увеличено производство текстильных изделий на 91,1%, одежды на 27%, кожаной и относящейся к ней продукции на 22,9%.

В химической промышленности рост составил 23,4%, произошло это за счет увеличения производства полипропилена, аммофоса и каустической соды. Объемы выпуска строительных материалов выросли на 5,9% в связи с увеличением такой продукции, как строительные растворы, цемент и сборные конструкции из бетона.

По итогам 9 месяцев объем строительных работ в стране составил порядка 7,8 трлн теңге, увеличившись на 11,5% к аналогичному периоду прошлого года. В большинстве регионов отмечается положительная динамика. Так, наибольшее увеличение объемов достигнуто в области Ұлытау, Атырауской области и Шымкенте.

Введено в эксплуатацию 13,2 млн кв. м жилья, тогда как за аналогичный период 2025-го было введено 12,9 млн кв. м. Обеспечен рост на 2,7%. Он зафиксирован в 17 регионах, больше всего в Алматинской, Мангистауской и Павлодарской областях.

«Министерство продолжит работу по обеспечению стабильных темпов роста в курируемых отраслях за счет повышения уровня локализации, дополнительной загрузки действующих предприятий и запуска новых производств», — подытожил Куандык Кажкенов.