Казахстан и Бельгия обсудили совместную переработку критически важных минералов

Казахстан обладает потенциалом для поставок 21 из 34 критически важных минералов, определённых Европейским союзом. Страна намерена развивать глубокую переработку сырья, производство высокотехнологичных материалов и совместные проекты с европейскими партнёрами.

Об этом сообщил вице-министр промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков на Казахстанско-Бельгийском семинаре, прошедшем 12 октября в Назарбаев Университете в Астане. В мероприятии приняли участие представители промышленности, науки и университетов двух стран.

С 2018 года на геологическое изучение Казахстана направлено более 67 млрд тенге. Исследованиями охвачено свыше 2 млн квадратных километров, к концу 2026 года показатель должен достичь 2,2 млн. На 11 площадках поисковых работ по редкоземельным металлам выявлено 38 перспективных участков.

В Казахстане уже производятся тантал, ниобий и бериллий, извлекаются молибден и рений. Планируется запуск производства галлия мощностью 15 тонн в год. Приоритетными направлениями определены выпуск батарейных материалов, специальных сплавов, полупроводниковых материалов и постоянных магнитов.

«Учитывая текущий потенциал и возможности, Казахстан может занять уникальную позицию на мировой арене как представитель Midstream индустрий в сфере критического сырья, играя ключевую роль в обеспечении стабильности и устойчивости глобальных поставок», – отметил Олжас Сапарбеков.

По поручению Главы государства с участием институтов ЕС создаётся Региональный исследовательский центр редкоземельных металлов. Европейский банк реконструкции и развития поддержал подготовку предварительного ТЭО. При поддержке Европейской комиссии строительство комплекса геохимической, арбитражной и научной металлургической лабораторий планируется начать в 2027 году, запуск — в 2028 году.

Казахстан предложил Бельгии четыре направления сотрудничества: переработку сырья, разделение и рафинирование металлов, инжиниринг и оборудование, логистику и финансирование. Рассмотрены проекты в области гидрометаллургии, разделения редкоземельных оксидов, переработки вторичного сырья и модернизации производств.

«Мы готовы обсуждать поэтапные модели, при которых переработка постепенно переносится в Казахстан вместе с технологиями и компетенциями», – подчеркнул вице-министр.

Также обсуждались использование порта Антверпена для поставок готовой продукции в Европу и сочетание европейских финансовых инструментов с казахстанскими мерами государственной поддержки.

Представители Molymet и Lindian Kazakhstan поделились опытом промышленного сотрудничества. По итогам семинара ожидается формирование перечня конкретных совместных проектов с определением партнёров и первых технических шагов – от обмена пробами и испытаний до подготовки ТЭО.