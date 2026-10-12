Научная работа ученых Филиала РГП «НЦ КПМС РК» КП МПС РК «Институт горного дела им. Д.А. Кунаева» (далее – ИГД им. Д.А. Кунаева) удостоена награды Best Oral Presentation Award на V Международной конференции по дистанционному зондированию окружающей среды и геоинформационным технологиям ERSGIT 2026 в городе Нанкине (Китай). Форум прошел на базе Нанкинского университета информационных наук и технологий (Nanjing University of Information Science and Technology).

Ученые ИГД им. Д.А. Кунаева представили результаты исследования по пространственно-временному анализу деформаций затопленного Миргалимсайского месторождения и прилегающей территории города Кентау, а также разработанную геоинформационную веб-систему мониторинга деформаций горных предприятий GeoMonitor.AI.

Исследование основано на применении методов спутниковой радиолокационной интерферометрии PS-InSAR (Persistent Scatterer Interferometric Synthetic Aperture Radar- радиолокационная интерферометрия по устойчивым отражателям) и SBAS-InSAR (Small Baseline Subset Interferometric Synthetic Aperture Radar - радиолокационная интерферометрия малых базовых линий) в сочетании с данными Глобальных навигационных спутниковых систем GNSS. Комплексный подход позволяет выявлять зоны оседания и поднятия земной поверхности, оценивать горизонтальные смещения и определять участки, требующие дополнительного наземного обследования. Практическое значение работы заключается в совершенствовании мониторинга деформационных процессов и повышении безопасности на горнодобывающих предприятиях.

Геоинформационная веб-система GeoMonitor.AI (https://geomonitor.igd.com.kz:8080) предназначена для ведения, анализа и визуализации данных комплексного наземно-космического мониторинга. Система объединяет результаты спутникового InSAR-анализа, GNSS-наблюдений, картографические слои, сведения о потенциально опасных деформационных зонах, участках возможного развития суффозионно-карстовых процессов и объектах городской инфраструктуры. Она позволяет не только отображать результаты мониторинга на интерактивной карте, но и анализировать временные ряды смещений, сопоставлять данные различных методов наблюдений и выделять приоритетные участки для дальнейшего наземного контроля. Разработанная система применяется при мониторинге территорий горных отводов, прилегающих населенных пунктов и инфраструктурных объектов.

«Для нас было важно показать, что современные методы наблюдений могут быть объединены в практический цифровой инструмент. GeoMonitor.AI позволяет перейти от разрозненных данных к комплексному анализу территории, что особенно важно для горнодобывающих регионов и прилегающих населенных пунктов», — отметила ведущий научный сотрудник ИГД им. Д.А. Кунаева Амина Балтиева.

Полученная награда подтверждает международную значимость результатов исследования и демонстрирует потенциал казахстанской науки в разработке современных цифровых решений для горнодобывающей отрасли. Участие в конференции также способствовало обмену опытом с зарубежными специалистами, укреплению международных научных связей и определению перспектив дальнейших исследований в области спутникового мониторинга и геоинформационных технологий.