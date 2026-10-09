Казахстанские СЭЗ произвели продукции почти на 16 трлн теңге

В Казахстане функционируют 18 специальных экономических зон, включая четыре новые площадки, созданные в 2025-2026 годах. Предлагаемые для бизнеса условия, инженерная инфраструктура и меры господдержки обеспечили реализацию масштабных проектов и выпуск конкурентоспособной отечественной продукции.

Государство помогает бизнесу ускорять запуск производств, внедрять современные технологии и расширять экспортные поставки. Всего на территориях СЭЗ реализован 561 инвестиционный проект. Общий объем привлеченных инвестиций составил 11,5 трлн теңге, создано свыше 38 тыс. рабочих мест. Произведено продукции на 15,9 трлн теңге, из которых 1,1 трлн приходится на экспорт.

Среди крупных проектов, способствующих укреплению экспортного потенциала страны:

ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» – первый газохимический комплекс страны, запущенный на территории СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области. Комплекс стал важным этапом формирования нефтегазохимического кластера страны. Проектная мощность KPI составляет 500 тысяч тонн полипропилена в год, что позволяет обеспечить внутренний рынок и значительно увеличить экспортный потенциал республики. В первом полугодии 2026 года произведено продукции на 366,2 млрд теңге.

ТОО «Тау-Кен Алтын» – один из ключевых проектов СЭЗ «Астана – новый город» мощностью 25 тонн аффинированного золота и 50 тонн серебра в год. Реализация проекта позволила обеспечить полный цикл переработки драгоценных металлов внутри Казахстана и повысить конкурентоспособность металлургической отрасли. На сегодняшний день на заводе произведено продукции более чем на 8,8 трлн теңге.

ТОО «СМИТ Центральная Азия» на территории СЭЗ «Сарыарка» является одним из ведущих производителей труб и фасонных изделий для нефтегазовой, коммунальной и энергетической отраслей. Мощность предприятия – 30 тыс. тонн продукции в год. Здесь выпускают теплоизолированные трубопроводные системы, соответствующие международным требованиям качества. Объем произведенной продукции достиг 33,64 млрд теңге.

ТОО «Түркістан тоқыма» (Lihua Group) развивает хлопково-текстильный комплекс на территории СЭЗ «Turan» в Туркестанской области. В декабре 2025 года запущен первый этап производства, создано 430 рабочих мест. После выхода комплекса на полную мощность планируется ежегодный выпуск 11,4 тыс. тонн пряжи, 47,3 млн квадратных метров ткани, 2 млн комплектов постельного белья и 4 млн одеял. Развитие производства позволит перерабатывать отечественный хлопок в готовую текстильную продукцию и расширить экспортные поставки.

В СЭЗ «Jibek Joly» в Жамбылской области запущена первая фаза завода ТОО «Shengtai Biotech» (Fufeng Group) по глубокой переработке кукурузы. Мощность первой очереди – 500 тыс. тонн кукурузы в год. Проект предусматривает выпуск крахмала, аминокислот и кормовых добавок. Развитие комплекса позволит увеличить глубину переработки сельскохозяйственного сырья и поставки продукции с высокой добавленной стоимостью на зарубежные рынки. Реализация всех этапов предусматривает создание около 1,5 тыс. постоянных рабочих мест.

Таким образом, специальные экономические зоны открывают широкие возможности для реализации крупных промышленных проектов и развития экономики Казахстана. Деятельность СЭЗ и индустриальных зон координируется QazIndustry.