По поручению Министра промышленности и строительства Республики Казахстан АО «КазНИИСА» с рабочим визитом посетил вице-министр промышленности и строительства РК Куандык Кажкенов.

В рамках визита состоялась рабочая встреча Куандык Жумабековича с руководством АО «КазНИИСА». В ходе встречи были рассмотрены текущая деятельность Общества, основные направления работы, а также актуальные вопросы и перспективы дальнейшего развития.

Также Куандык Жумабекович посетил производственную базу АО «КазНИИСА» и ознакомился с ее возможностями. По итогам встречи вице-министр дал ряд поручений, особое внимание среди которых уделено дальнейшему развитию Общества, в том числе цифровизации строительной отрасли и внедрению современных цифровых решений.

Отдельно были обозначены вопросы дальнейшего развития информационной системы e-Qurylys, автоматизации процессов в строительной отрасли и расширения применения цифровых технологий на всех этапах реализации строительных проектов.

Также отмечена важность совершенствования цифровых инструментов, направленных на повышение прозрачности, эффективности и качества процессов в строительной сфере.