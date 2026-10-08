Олжас Бектенов ознакомился с развитием системообразующих предприятий города Балхаша

Премьер-министр ознакомился с деятельностью градообразующих предприятий Балхаша, ходом модернизации горно-металлургического и медеплавильного комплекса, реализацией новых промышленных объектов и текущими результатами геологоразведочных проектов.

В Карагандинской области сохраняется положительная динамика промышленного развития с акцентом на обрабатывающий сектор. За январь–август 2026 года объем промышленного производства составил 3,7 трлн теңге, увеличившись на 4,7% к аналогичному периоду прошлого года. По объему продукции обрабатывающего сектора регион занимает 2-е место в Казахстане.

На площадке меднорудного месторождения Қаратас АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самұрық» руководителю Правительства представили ход геологоразведочных работ и применяемые современные технологии изучения недр.

АО «Казгеология» проводит работы в семи областях страны на территории 55 тыс кв. км, включая бурение, наземные и аэрогеофизические исследования. В масштабе 1:50 000 начаты высокодетальные работы на 20 ключевых участках общей площадью 100 тыс. км2.

Согласно поручению, данному на заседании Правительства, определен подход к реализации геологоразведочных проектов. Теперь «Тау-Кен Самұрық» получает лицензии, проводит геологоразведку, ставит подтвержденные запасы на государственный баланс и на более высокой стадии готовности проекта привлекает иностранных партнеров. Такой механизм позволяет повысить стоимость проектов и обеспечить более выгодные условия для государства.

Председатель правления национальной горнорудной компании «Тау-Кен Самұрық» Нариман Абсаметов доложил, что за прошедший год компания получила три лицензии и начала геологоразведку месторождений золота, меди и редкоземельных металлов. Уже подтверждено более 8 тонн золота и 150 тыс. тонн меди. В частности, по проекту «Қаратас» среднее содержание меди увеличилось с 0,35 до 0,46%. В настоящее время проводится отбор технологической пробы, затем – гидрогеологические и геотехнические исследования.

Также были представлены первые результаты анализа геологических кернов с применением ИИ, который ведет к увеличению производительности работ и сокращению сроков документирования. В данный момент система обучена на месторождении Жосабай. Точность составляет 80%, до конца текущего года планируется довести этот показатель до 95%.

По итогам посещения Премьер-министр подчеркнул значительное усиление мер поддержки геологической отрасли: только государственное финансирование увеличено в 10 раз и в ближайшие три года составит порядка $500 млн. Государственным органам и организациям поручено сосредоточиться на наиболее перспективных участках с высоким потенциалом прироста запасов критически важных минералов, обеспечить цифровизацию геологических данных, активизировать работу по привлечению инвесторов и обеспечить оперитвное решение возникающим земельных, инфраструктурных и иных организационных вопросов. Руководитель Правительства поручил АО «Тау-Кен Самұрық» масштабировать опыт проекта «Қаратас» на проекты «Жосабай» и другие перспективные участки, обеспечив своевременный переход от геологоразведки к постановке запасов на государственный баланс и последующей промышленной разработке.

Олжас Бектенов ознакомился с работой Балхашского медеплавильного завода ТОО «Kazakhmys Smelting» и планами реализации инвестиционного проекта по строительству нового медеплавильного предприятия в Балхаше.

Председатель правления ТОО «Казахмыс» Руслан Өскенәлі доложил о производственной деятельности предприятия, программе модернизации и планах развития. Металлургический комплекс, работающий с 1938 года, обеспечивает порядка 51% производства всей катодной меди в Казахстане. Проектная мощность БМЗ составляет 220 тыс. тонн катодной меди, 1,1 млн тонн серной кислоты, 10 тонн золота и 400 тонн серебра в год.

В текущем году «Казахмыс» реализует масштабную программу модернизации завода стоимостью 21,8 млрд теңге, включая капитальные ремонты металлургического оборудования, обновление производственной инфраструктуры и повышение надежности технологических процессов. Генеральный директор ТОО «Kazakhmys Smelting» Жанибек Байгабелов сообщил, что на текущий момент завершен капитальный ремонт печи Ванюкова №1 стоимостью свыше 5 млрд теңге. На 2027 год запланирован ремонт печи Ванюкова №2 на сумму более 5,4 млрд теңге. Также обновляются анодные печи, конвертеры, оборудование сернокислотного цеха и производственная инфраструктура.

В ходе посещения Премьер-министру был презентован проект строительства нового медеплавильного завода в Балхаше, который позволит увеличить производство меди в Казахстане до более чем 800 тыс. тонн в год, что отвечает поставленным Президентом задачам по развитию глубокой переработки и увеличению выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

Проект реализуется в рамках одобренного Правительством инвестиционного соглашения между Министерством промышленности и строительства и ТОО «Qazaq Smelter». Объем частных инвестиций составит 750 млрд теңге. Проектная мощность составит 300 тыс. тонн катодной меди, 10 тонн золота и 1,5 млн тонн серной кислоты в год. Строительство планируется начать в 2027 году, запуск – в 2030 году. Предусмотрено создание 1,2 тыс. постоянных рабочих мест, при этом доля казахстанских специалистов на момент запуска составит 90% с дальнейшим увеличением.

Согласно представленной информации, проект предусматривает строительство завода нового поколения с современными плавильными агрегатами, новым цехом электролиза и драгметального производства, а также отдельным участком переработки шлаков. Технология предусматривает извлечение меди до 98%. Вместе с тем будет обеспечено существенное снижение выбросов по сравнению с Балхашским медеплавильным заводом: с 60 тыс. до 5 тыс. тонн в год.

Премьер-министр поручил государственным органам оказывать необходимую поддержку для своевременного ввода нового медеплавильного завода в эксплуатацию.

Кроме того, продемонстрированы возможности международной аналитической лаборатории ТОО «SGS Kazakhstan Ltd» по проведению полного цикла исследований геологических и технологических проб. Планируется расширение мощности лаборатории до 350 тыс. проб в год, что позволит в полном объеме закрыть потребности региона в высокоточной химической аналитике. Деятельность лаборатории SGS в Балхаше способствует внедрению международных стандартов анализа, повышению достоверности контроля качества минерального сырья и готовой продукции.

Источник: Официальный информационный ресурс Премьер-министра Республики Казахстан