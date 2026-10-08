На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрен вопрос развития геологической отрасли. О текущей ситуации и проводимой работе доложили министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов и руководитель Национальной геологической службы Ерлан Галиев.

Во исполнение поручения Президента по увеличению с 2026 года площади геологических исследований с 1,5 до 2,2 млн м2 Правительством ведется работа по улучшению инвестиционного климата, совершенствованию законодательства в области недропользования и внедрению технологий ИИ для обработки данных. На сегодня площадь изученных недр доведена до 2 млн м2. В рамках международного сотрудничества с геологическими службами стран зарубежья ведутся совместные поиски перспективных залежей минеральных ресурсов в Восточном Казахстане. Вся полученная информация загружается в Единую платформу недропользования. Всего на minerals.e-qazyna.kz размещено более 66 тыс. геологических отчетов.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев доложил о проводимой работе по оцифровке первичной геологической информации. На сегодня 2,5 млн данных переведены в цифровой формат. Данная работа будет усилена посредством внедрения технологий ИИ. До конца следующего года планируется оцифровать еще 1,5 млн данных. Полностью завершить весь процесс планируется до конца 2026 года.

В сфере углеводородного сырья внедрен механизм Улучшенного модельного контракта, нацеленный на повышение конкурентоспособности и создание условий для привлечения инвестиций в геологоразведку сложных месторождений. Учитывая рост спроса на редкоземельные металлы, за счет государственного финансирования завершаются их поиски на 12 участках. При это особую актуальность имеет литий, поиски которого проводятся в пределах Баянкольской площади, Аральского и Каспийского регионов. Кроме того, в текущем году была открыта площадь для разведки твердых полезных ископаемых на территории порядка 1 млн км2. Это позволило привлечь в страну крупные международные компании, такие как Riotinto, Fortescue, Arras Minerals и др.

Вместе с тем, несмотря на лидирующие позиции страны по запасам отдельных видов металлов, в Казахстане наблюдается спад добычи. В частности, отмечена низкая активность поисковых работ по расширению запасов твердых полезных ископаемых и углеводородов.

Премьер-министр подчеркнул, что нужно менять имеющиеся подходы к работе. Необходимо разработать и обеспечить четкую реализацию государственной политики по рациональному и эффективному использованию имеющейся минерально-сырьевой базы и разработке новых месторождений. На сегодня наблюдается обеднение добываемых ископаемых и наличие высоких примесей, что требует привлечения значительных средств и разработку новых технологий добычи и очистки. Для этого следует выработать конкретные меры и преференции для привлечения инвестиций.

Кроме того, созданная по поручению Главы государства Национальная геологическая служба должна получить соответствующую поддержку и полномочия, а также научно-технологическую инфраструктуру. В данном направлении обозначена важность координации совместной работы с Фондом «Самрук-Казына».

Внимание также уделено вопросам использования современных технологий, в том числе аэрогеофизической съемки, позволяющей сокращать затраты на наземные исследования. В этой связи следует провести оцифровку геологической информации, полученной 30 и более лет назад и хранящейся в бумажном формате или на пленках. Кроме того, необходимо сертифицированное лабораторное подтверждение для международных финансовых организаций.

«Правительством уделяется особое внимание поддержке геологоразведки, созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций, разработке новых механизмов стимулирования и дальнейшего совершенствования законодательства. Мы должны в первую очередь передавать госкомпаниям наши подземные национальные богатства, исследовать их, развивать, разрабатывать, а затем привлекать инвесторов. Только тогда вырастет цена, и государство получит выгоду. Нужно шире использовать данный инструмент», — подчеркнул Олжас Бектенов.

По итогам рассмотрения вопроса Премьер-министр дал ряд поручений:

Выработать конкретные механизмы и необходимые законодательные поправки для привлечения инвестиций в геологоразведку, в том числе путем предоставления преференций при разработке «глубоких» горизонтов и сложных месторождений (министерствам промышленности и строительства, энергетики).

Создать специализированную аккредитованную лабораторию по аналитическим исследованиям горных пород, которая будет отвечать международным стандартам (министерствам промышленности и строительства, торговли и интеграции совместно с Фондом «Самрук-Казына»).

Провести работу по созданию научного экологическо-геологического кластера на базе Национальной геологической службы. На первоначальном этапе следует использовать имеющиеся технологические возможности «Тау-Кен Самрук». В целом, национальную горнорудную компанию поручено поддерживать и развивать (министерствам промышленности и строительства, энергетики совместно с Фондом «Самрук-Казына»).

Разработать до конца года действенный механизм финансирования и проведения аэрогеофизической съемки на площадях первостепенной значимости (министерству промышленности и строительства совместно с министерствами энергетики, цифрового развития и финансов).

Активизировать цифровизацию исторических данных и обеспечить соответствующую работу по ее сохранности (министерству промышленности и строительства совместно с министерствами финансов, цифрового развития и Национальной геологической службой).

Источник: Официальный информационный ресурс Премьер-министра Республики Казахстан