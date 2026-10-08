7 октября 2026 года в Министерстве промышленности и строительства Республики Казахстан в рамках плана работы Уполномоченного по этике проведён совместный семинар для государственных служащих Министерства промышленности и строительства и Министерства транспорта Республики Казахстан.

В ходе семинара рассмотрены два актуальных направления:

1. «Новые подходы к продвижению идеологии «Закон и Порядок» в обществе»;

2. «Незаконное вознаграждение и взятки: понятие и отличительные признаки».

Спикером выступил Нұрғали Берікұлы Рахимов, доцент кафедры Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, советник юстиции.

В рамках первой темы участникам разъяснены содержание и концептуальные основы идеологии «Закон и Порядок», её связь с принципами законности, справедливости и равенства перед законом и судом. Отдельное внимание уделено вопросам формирования культуры законопослушного поведения, повышения правовой грамотности и роли государственных органов в обеспечении открытости и укреплении доверия граждан.

Также рассмотрены основные проблемы, возникающие при продвижении идеологии «Закон и Порядок», включая формальный и разовый характер отдельных мероприятий, недостаточную активность соисполнителей, отсутствие чёткого алгоритма реализации мероприятий и необходимости более активного личного участия руководителей. В качестве практических подходов отмечена необходимость перехода от разовых информационных кампаний к системной работе, использования современных форм правового просвещения и понятной коммуникации с различными категориями граждан.

Вторая часть семинара была посвящена вопросам ответственности за незаконное материальное вознаграждение и взятки. Участникам разъяснены нормы законодательства, регулирующие ответственность за незаконное предоставление и получение материального вознаграждения, подарков, льгот и услуг. В частности, рассмотрены положения статей 676–678 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за соответствующие административные коррупционные правонарушения.

Особое внимание уделено разграничению административных коррупционных правонарушений и уголовно наказуемых деяний, предусмотренных статьями 366 и 367 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В качестве основных критериев разграничения рассмотрены наличие либо отсутствие предварительной договорённости, характер действий (бездействия), в связи с которыми передаётся или принимается вознаграждение, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правовой квалификации.

Отдельно участники были проинформированы о предусмотренных законодательством изменениях, вступающих в силу с 1 января 2027 года, в том числе об установлении уголовной ответственности за требование взятки, а также за предложение и обещание взятки.

Проведение совместных обучающих мероприятий направлено на повышение правовой грамотности государственных служащих, укрепление принципов законности и добропорядочности, а также формирование устойчивой антикоррупционной культуры в государственных органах.