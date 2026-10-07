Сотрудничество с ЕБРР улучшит качество коммунальной инфраструктуры

На заседании Координационного совета по сотрудничеству Правительства РК с международными финансовыми организациями, проведенного под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова, министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев выступил с докладом о реализации инфраструктурных проектов.

Министр отметил конструктивное сотрудничество Казахстана с Европейским банком реконструкции и развития в части реализации проектов в сфере строительства и реконструкции канализационно-очистных сооружений (КОС) в городах Актобе, Караганда и Риддер.

Важное экологическое и социальное значение имеет реконструкция очистных сооружений в городе Риддер, где на сегодня имеется высокий износ. Для решения этого вопроса планируется привлечение финансирования ЕБРР под государственную гарантию и при софинансировании из местного бюджета. Ожидается, что после реконструкции производительность КОС составит 19 тыс. м³ в сутки.

«Реализация данного проекта станет еще одним практическим результатом нашего долгосрочного партнерства с ЕБРР и будет способствовать улучшению качества коммунальной инфраструктуры и экологической ситуации в регионе», — подчеркнул Ерсайын Нагаспаев.

В свою очередь, управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии и Монголии Хусейн Озхан подтвердил намерения банка участвовать в модернизации водной и коммунальной инфраструктуры РК.