На заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Олжаса Бектенова министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев доложил о проводимой работе по цифровой трансформации геологии, промышленности и строительства в рамках реализации Общенациональной стратегии Digital Qazaqstan.

По указанным направлениям до 2028 года определены целевые показатели. В частности, предусматривается увеличение частных инвестиций в геологоразведку на 30%. В промышленности – обеспечение ежегодного роста производительности труда на 7%, развитие роботизации, создание не менее 5 отечественных интеграторов и 3 центров компетенций. В строительстве – поэтапное доведение применения BIM до 100% новых технически сложных объектов.

«В геологии основной этап цифровизации уже завершен. Геологическая информация переведена в цифровой формат и размещена в открытом доступе. Государственные услуги оцифрованы и осуществляются через Единый портал недропользования.

Внедрение цифрового механизма аукционов и повышение доступности геологических данных обеспечили рост доходов от аукционов в 7 раз. Следующая задача – применению искусственного интеллекта для анализа геологических данных и определения перспективных участков», — отметил Ерсайын Нагаспаев.

В промышленности основным эффектом цифровизации стало повышение производительности. Один из ключевых инструментов – цифровые двойники. Практический результат их внедрения уже виден на примере обогатительных фабрик.

Для решения проблемы снижения содержания полезных компонентов в руде внедряются цифровые двойники технологического процесса с использованием датчиков и компьютерного зрения. На примере KAZ Minerals уже достигнуто увеличение извлечения меди на 2% и рост производительности фабрики на 7%.

Министр сообщил, что к 2028 году планируется масштабирование цифровых двойников не менее чем на 60% крупных предприятий.

Аналогичный подход применяется и в автомобильной промышленности. Искусственный интеллект применяется по всей производственной цепочке от логистики до контроля качества. Практический эффект – снижение количества дефектов на 39%, а нештатные ситуации на производственной линии выявляются за 8 секунд. Кроме того, на одной линии можно выпускать несколько брендов и моделей без остановки на переналадку. Таким образом, отрасль переходит от автоматизации отдельных операций к интеллектуальному производству.

Важным является превращение накопленных компетенций в экспортный продукт. В качестве примера приведена казахстанская компания Vexor, реализующая проект роботизации предприятия группы Lactalis в Тбилиси. Компания экспортирует комплексные решения на основе собственного инжиниринга, конвейерных систем, программного обеспечения, машинного зрения и монтажа. Их внедрение позволило увеличить выработку на 30% и снизить внеплановые простои на 95%. Следующий шаг – тиражирование таких решений и развитие экспорта отечественных инженерных услуг.

Для масштабирования подобных проектов формируется казахстанская инфраструктура компетенций. Уже создан центр Farabi Robotics с тестовой базой промышленных роботов и практической работой с автопромом. В Astana Hub развернута отдельная робототехническая площадка для исследований и подготовки специалистов. Следующий этап – создание технологического полигона IFTC, где будут объединены промышленная апробация, обучение и инжиниринг. Цель к 2028 году – сформировать не менее 3 центров компетенций и не менее 5 отечественных интеграторов.

В сфере строительства сформирован единый цифровой контур, охватывающий основные этапы жизненного цикла объекта. Следующим шагом является переход к Building Information Model (BIM). С 1 августа 2026 года это обязательное требование для ряда объектов, включая крупные школы, аэропорты, тоннели, мосты и уникальные сооружения. К 2028 году применение BIM на новых технически сложных объектах достигнет 100%.

«Еще одно практическое направление — применение ИИ в государственной экспертизе. ИИ уже используется для проверки комплектности проектной документации. Через такую проверку прошли 864 проекта, среднее время автоматизированной проверки составляет около 6 минут, а срок проверки комплектности сокращен с 5 до 2 рабочих дней. До конца текущего года завершается разработка еще трех ИИ-модулей. Они позволят автоматически проверять документацию, чертежи, инженерные сети и сметы. В результате планируем внедрить ИИ во все ключевые процессы госэкспертизы», — отметил министр.

Подытоживая, Ерсайын Нагаспаев подчеркнул, что по направлениям Министерства работа будет продолжена с акцентом на повышение производительности и инвестиционной привлекательности за счет внедрения цифровых технологий.