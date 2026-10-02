1 октября 2026 года в городе Баку состоялась вторая встреча глав оборонных ведомств Организации тюркских государств (ОТГ), в которой принял участие Вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Р. Исакулов.

В ходе встречи обсуждены перспективы развития сотрудничества государств – членов ОТГ в сфере оборонной промышленности, включая производственную кооперацию, реализацию совместных проектов, обмен опытом и технологиями.