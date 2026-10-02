24 сентября 2026 года в Министерстве промышленности и строительства Республики Казахстан состоялся семинар на тему «Антикоррупционная культура в рамках закона и порядка», проведённый в рамках плана работы уполномоченного по этике.

Лектором выступил Ибрагимов Жамаладен Ибраһимұлы — доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и гражданского права Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.

В ходе семинара были рассмотрены вопросы формирования антикоррупционной культуры, правовой природы коррупции и коррупционных правонарушений, а также значение принципа «Закон и порядок» в предупреждении коррупционных проявлений.

Особое внимание лектор уделил историческим аспектам возникновения и развития коррупции на территории Казахстана, разъяснению содержания и правовой сущности понятия «коррупция». В выступлении также были представлены отдельные исторические сведения и подходы к пониманию коррупционных явлений в различные периоды.

Отдельный блок семинара был посвящён международному опыту противодействия коррупции. Были рассмотрены практики Эстонии, Сингапура, Финляндии, Дании и других государств, включая подходы к предупреждению коррупции и формированию нетерпимости к коррупционным проявлениям.

В рамках правового блока участникам разъяснены особенности административной и уголовной ответственности за коррупционные правонарушения. В частности, рассмотрены предусмотренные законодательством виды ответственности, составы административных коррупционных правонарушений, а также основные виды уголовных наказаний, включая штраф, лишение свободы, конфискацию имущества и пожизненное лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.

Проведение подобных мероприятий направлено на повышение правовой грамотности государственных служащих, укрепление антикоррупционной культуры и формирование устойчивого принципа нетерпимости к коррупционным проявлениям в государственной службе.