Делегация Генеральной прокуратуры Республики Казахстан во главе с Генеральным Прокурором Бериком Асыловым приняла участие в 36-ом заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств –участников СНГ, состоявшемся в Казани.

На заседании руководители надзорных органов Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана обсудили современные вызовы и новые решения в сфере поиска и возврата активов из-за рубежа, а также вопросы международного правового сотрудничества.

Состоялся конструктивный обмен опытом по вопросам применения международных договоров по борьбе с преступностью, реализации совместных программ и совершенствованию взаимодействия органов прокуратуры.

В своем выступлении глава казахстанского надзорного органа осветил результаты работы в сфере возврата активов, отметив, что за последние 3 года государству возвращены активы на 2,8 млрд долларов США, направленные настроительство 466 социальных и коммунальных объектов, в том числе в сфере здравоохранения, водоснабжения и образования.

По итогам заседания подписан ряд документов, нацеленных на укрепление регионального сотрудничества в области обеспечения законности и правопорядка, в том числе Соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия терроризму и экстремизму.

Также на полях прошедшего мероприятия глава казахстанской делегации провёл двусторонние встречи сруководством генеральных прокуратур России, Беларуси и Кыргызстана, в ходе которых обсуждены актуальные вопросы взаимодействия.

Для реализации достигнутых договорённостей подписаны Программы сотрудничества с генеральными прокуратурами Республики Беларусь и Российской Федерации на 2027–2028 годы, предусматривающие проведение совместных мероприятий и обмен опытом по различным направлениям прокурорской деятельности, а также Меморандум о партнерстве и сотрудничестве между генеральными прокуратурами Республики Казахстан и Кыргызской Республики в сфере возврата активов, предусматривающий развитие практических механизмов совместной работы.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры