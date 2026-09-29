Из Российской Федерации экстрадирован подозреваемый в мошенничестве более 106 млн теңге

Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере.

Следствием установлено, что подозреваемый в 2021-2022 годах, под предлогом приобретения и доставки автомобилей из-за рубежа путем обмана трех потерпевших завладел их денежными средствами на общую сумму более 106 млн теңге.

После совершения преступления злоумышленник скрылся и был объявлен в международный розыск.

В марте текущего года он задержан на территории России, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину.

В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры