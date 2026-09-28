Казахстан представил на Конгрессе ООН подходы к укреплению законности и предупреждению преступности
Казахстанская делегация принимает участие в 15-м Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.
Конгресс объединяет представителей 119 государств, в том числе первых руководителей генеральных прокуратур, министерств юстиций и внутренних дел из более 40 стран мира, международных организаций и экспертного сообщества и является одной из ключевых мировых площадок по вопросам предупреждения преступности, уголовного правосудия и укрепления верховенства права.
Выступая на пленарном заседании с видеообращением, Генеральный Прокурор Казахстана Берик Асылов представил казахстанский подход к обеспечению законности и общественной безопасности на основе принципа «Закон и Порядок».
Его содержание выходит за рамки деятельности правоохранительных органов: речь идет о формировании общественной среды, в которой уважение к закону, неприятие правонарушений и личная ответственность становятся повседневной нормой.
Этой же логике отвечают общенациональные инициативы по наведению порядка в общественных пространствах, озеленению и бережному отношению к природе, развитию волонтерства, милосердия и ответственного патриотизма. Казахстан делает ставку на укрепление законности, справедливости, сотрудничестве и уважении к человеку.
«Современное государство должно видеть угрозу до того, как она превратится в преступление», — заявил Берик Асылов.
Казахстан уже перевел практически весь уголовный процесс в цифровую среду, последовательно развивает инструменты анализа и прогнозирования криминальных рисков.
Такой подход реализуется через Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности, Таргетинг-центр по мониторингу оборота прекурсоров и анализу наркоситуации, а также Антифрод-центр по противодействию интернет-мошенничеству.
Таким образом, акцент правоохранительной системы постепенно смещается от реагирования на последствия к раннему выявлению и предупреждению угроз.
Отдельно глава надзорного ведомства остановился на социальной и экономической составляющих профилактики преступности. Казахстан последовательно совершенствует механизмы защиты инвесторов и формирует более предсказуемую регуляторную среду.
В международном сотрудничестве Казахстан выступает за расширение практического взаимодействия государств по предупреждению преступности.
Представленные Казахстаном подходы соответствуют положениям Дохинской и Киотской деклараций Конгресса ООН.
Казахстанская делегация продолжит работу на площадках Конгресса, включая тематические заседания и двусторонние встречи. В центре внимания — обмен практическими решениями, предупреждение транснациональной преступности и укрепление сотрудничества компетентных органов.
Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию проводится с 1955 года один раз в пять лет. За семь десятилетий он стал глобальной площадкой для выработки международных подходов в сфере предупреждения преступности и уголовного правосудия.
Пресс-служба Генеральной прокуратуры