25 сентября 2026 года на интернет-портале открытых данных НПА (https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15919115) размещен проект постановления Правительства Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Специальным административным районом Гонконг Китайской Народной Республики о выдаче скрывающихся преступников».

Настоящим проектом на рассмотрение Курултая Республики Казахстан вносится проект Закона Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Специальным административным районом Гонконг Китайской Народной Республики о выдаче скрывающихся преступников».

Проект Закона Республики Казахстан направлен на выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу названного Соглашения путем его ратификации в соответствии со статьями 11, 14 и 17 Закона Республики Казахстан «О международных договорах Республики Казахстан».

Публичное обсуждение проекта постановления проводится в течение 10 рабочих дней.

Генеральная прокуратура Республики Казахстан