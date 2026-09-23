«Предзаказ на iPhone-18 с подвохом»

Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры предупреждает о новых мошеннических схемах под видом оформления и отмены предзаказов на смартфон Apple iPhone 18.

По данным зарубежных источников (https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/09/2026/6aa2e19e9b999f9523ba4c7a?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.kz%2F) злоумышленники, пользуясь интересом пользователей к новой модели смартфона, рассылают им поддельные сообщения и предложения о предзаказе.

Как действует схема?

В первом случае злоумышленники направляют поддельное сообщение от имени компании Apple о якобы оформленном предзаказе на iPhone 18.

Для его отмены предлагают позвонить в «службу поддержки».

На самом деле указанный номер ведет к мошенникам, которые под предлогом отмены покупки пытаются выманить конфиденциальные данные и убедить человека выполнить их инструкции.

Во втором случае пользователям предлагают забронировать смартфон по привлекательной цене с гарантией быстрой доставки. Ссылка для оформления заказа ведет на поддельный сайт, где запрашивают данные банковской карты, пароли и другую конфиденциальную информацию.

Полученные сведения могут использоваться для доступа к учетным записям и банковским сервисам, а также хищения денежных средств.

Главная уловка – заставить человека действовать в спешке: испугаться незнакомого заказа или побояться упустить выгодное предложение.

Чтобы защитить себя:

не переходите по ссылкам и не звоните по номерам из подозрительных уведомлений;

не сообщайте пароли, PIN-коды, CVV-коды банковских карт и коды подтверждения из SMS.

не устанавливайте приложения и не предоставляйте доступ к своему устройству по просьбе незнакомцев;

не вносите предоплату, пока не убедитесь в подлинности сайта и надежности продавца;

проверяйте информацию о заказах через официальный сайт или приложение продавца, открывая их самостоятельно. Если вы уже передали данные карты или заметили подозрительное списание, незамедлительно свяжитесь с банком, заблокируйте карту и сообщите о случившемся в полицию.

Запомните!

Неожиданное уведомление о заказе – повод проверить информацию. Требование срочно сообщить код или перевести деньги – признак возможного мошенничества.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры