Мошенники прикрываются именем Нацбанка

Генеральная прокуратура предупреждает граждан о распространенной схеме мошенничества, при которой злоумышленники представляются сотрудниками Национального Банка Республики Казахстан и под предлогом защиты от мошенников завладевают денежными средствами.

Только за последние полтора месяца по стране зарегистрировано 39 таких фактов.

К примеру, 17 сентября 2026 года Департаментом полиции области Улытау начато досудебное расследование по факту хищения денежных средств у жителя города Жезказган.

Злоумышленники представились сотрудниками Национального Банка и сообщили мужчине, что мошенники якобы завладели его персональными данными и пытаются похитить имеющиеся на его счетах денежные средства.

Поверив злоумышленникам, мужчина, действуя по их инструкциям, снял все деньги со своих депозитов и, чтобы якобы «обезопасить» их, перевел третьим лицам. Ущерб составил 9 млн теңге.

По указанному факту продолжается досудебное расследование.

Генеральная прокуратура призывает граждан проявлять бдительность.

Сотрудники Национального Банка и других государственных органов не требуют по телефону оформлять кредиты, продавать имущество либо переводить денежные средства третьим лицам под предлогом их защиты от мошенников.

Не сообщайте посторонним лицам SMS-коды, пароли, данные банковских карт и иные сведения, позволяющие получить доступ к вашим денежным средствам.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры