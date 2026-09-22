Казахстан усиливает международное взаимодействие по защите инвесторов. На полях 11-го Саммита «Один пояс, один путь» в Гонконге Первый заместитель Генерального Прокурора РК Жандос Умиралиев представил действующую в стране систему прокурорского сопровождения инвестиционных проектов.

Ключевым посылом выступления стала презентация реализуемых мер, направленных на обеспечение в Казахстане максимально благоприятного инвестиционного климата, где органы прокуратуры выполняют важную роль в защите прав инвесторов.

На саммите участвовали свыше 5 000 представителей государственных органов, бизнеса и экспертного сообщества со всего мира.

В рамках деловой программы Жандос Умиралиев представил международной аудитории роль прокуратуры в инвестиционной сфере.

Участникам саммита наглядно продемонстрировано, что инвестиции в Казахстан находятся под надежной правовой защитой, а прокуратура эффективно минимизирует любые административные барьеры и риски.

Сегодня под сопровождением прокуроров находятся около 3,5 тыс. инвестиционных проектов с участием инвесторов из 36 стран. За каждым проектом закреплён прокурор.

На полях саммита Жандос Умиралиев провёл серию переговоров с высшим руководством Гонконга, главами органов юстиции, институтов развития и лидерами международного бизнеса.

В ходе встречи с Главой Администрации Специального административного района Гонконг Джоном Ли (John Lee) стороны обсудили развитие двустороннего диалога.

Секретарю по вопросам юстиции Гонконга Полу Лэму (Paul Lam) казахстанская сторона предложила создать рабочую экспертную группу между Департаментом юстиции Гонконга и Комитетом по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры РК.

Основное внимание планируется уделить обмену практическим опытом в сфере разрешения инвестиционных споров, включая применение арбитража и медиации. Отдельное направление – прямой диалог с международным бизнесом.

По итогам встречи с Исполнительным директором Гонконгского совета по развитию торговли Софией Чонг (Sophia Chong) между Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и HKTDC подписан Меморандум о взаимопонимании. Документ создаёт дополнительную площадку для взаимодействия между казахстанским надзорным органом и международным бизнес-сообществом.

Ещё одним направлением переговоров стала работа с крупными азиатскими инвесторами. На встрече с Генеральным директором Офиса по привлечению стратегических предприятий (OASES) Питером Яном (Peter Yan) обсуждены механизмы правовой защиты и институциональной поддержки компаний, рассматривающих возможность реализации в Казахстане высокотехнологичных и стратегических проектов.

Саммит «Один пояс, один путь» позволил не только презентовать национальную модель защиты прав инвесторов и достичь ряда практических договоренностей, но и продемонстрировать роль прокуратуры в улучшении инвестиционного климата страны.

Прокуратура последовательно выстраивает систему правовой защищенности и создает безопасные условия для инвесторов. Это укрепляет доверие международного бизнеса и содействует активному привлечению новых инвестпроектов в Казахстан.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры