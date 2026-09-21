Генеральная прокуратура проанализировала практику кассации по уголовным делам

В результате судебной реформы по поручению Главы Государства с 1 июля 2025 года в Казахстане образованы кассационные суды.

Отличительной особенностью кассационного суда по уголовным делам стало внедрение «сплошной кассации», при которой все уголовные дела подлежат пересмотру без предварительного их рассмотрения судьями.

Создание обособленного кассационного суда с дислокацией «в центре» предполагает формирование судебной практики по всей республике.

В этих условиях Генеральная прокуратура реализует правозащитную функцию, направленную на эффективную защиту прав участников уголовного процесса, недопущение необоснованного ограничения прав и свобод человека и формирование единообразной правоприменительной практики.

Прокуроры ориентированы не только на защиту интересов государства, но и на восстановление нарушенных прав и законных интересов осужденных и других участников уголовного процесса.

На стадии кассационного производства прокурор, изучающий дело и участвующий в судебном заседании, не ограничивается формальным поддержанием позиции нижестоящих прокуроров, а самостоятельно и беспристрастно оценивает законность и обоснованность судебных актов.

Внедрение «сплошной кассации» позволило вдвое увеличить количество пересмотренных уголовных дел.

За год работы кассационного суда пересмотрено 1 320 уголовных дел в отношении 1 717 лиц. При этом 30% судебных актов изменены либо отменены, в том числе по заключениям прокуроров.

По жалобам участников процесса отменены и изменены судебные акты в отношении 381 лица. Из них 10 осужденных полностью оправданы, 15 – частично.

По протестам прокуратуры улучшено положение 182 осужденных, 5 лиц оправданы. В отдельных случаях действия осужденных переквалифицированы на менее тяжкие составы уголовных правонарушений, снижено наказание либо назначен более мягкий его вид, отменены дополнительные наказания, изменен вид исправительного учреждения, исключен рецидив.

Одним из ключевых принципов кассационного пересмотра является обеспечение в судах права участников уголовного процесса на защиту.

К примеру, по одному из уголовных дел установлено, что судебное разбирательство проведено в отсутствие подсудимого, отбывавшего наказание в другом учреждении и просившего обеспечить его личное участие. В результате он был лишен возможности участвовать в судебном разбирательстве, заявлять ходатайства, выступать в прениях и с последним словом.

В другом случае при рассмотрении дела в отношении несовершеннолетнего суд ограничил участие защитника в прениях.

Указанные нарушения стали безусловными основаниями для отмены вступивших в законную силу судебных актов.

Подобные факты имеют принципиальное значение, поскольку участие защитника в уголовном процессе не должно носить формальный характер, а сторона защиты должна иметь возможность полноценно изложить свою позицию и получить ей соответствующую оценку суда.

Одновременно прокурор на любой стадии уголовного процесса должен обеспечивать соблюдение принципа неотвратимости наказания.

Анализ рассмотренных дел выявил вопросы правоприменительной практики, требующие совершенствования и выработки единых подходов.

Так, Генеральной прокуратурой выявлены факты неправильной квалификации деяний при посягательстве на половую неприкосновенность несовершеннолетних.

В связи с квалификацией действий лиц как приставание сексуального характера и развращение, несмотря на наличие признаков более тяжких уголовных правонарушений, по протестам прокуроров судебные акты в отношении 8 лиц отменены с направлением дел на новое судебное рассмотрение.

Например, Ж. был осужден за развращение девятилетней девочки. По протесту Генеральной прокуратуры кассационный суд отменил судебные акты. При новом рассмотрении дела Ж. осужден за насильственные действия сексуального характера к пожизненному лишению свободы.

В сфере защиты экономических интересов государства органы прокуратуры принимают меры по обеспечению полной конфискации незаконно добытого имущества и преступных доходов.

За истекший год внесено 17 протестов о взыскании денежных средств в доход государства.

Так, с осужденного Е. не был конфискован преступный доход от организованного им незаконного игорного бизнеса. По протесту прокуратуры в доход государства взыскано 2,8 млрд теңге.

Еще по четырем уголовным делам в доход государства взыскан 141 млн теңге.

Таким образом, Генеральная прокуратура при участии в кассационном пересмотре обеспечивает индивидуальную оценку каждого дела, добивается восстановления нарушенных прав и одновременно принимает меры по защите интересов государства, обеспечивая справедливый баланс между правами участников уголовного процесса и принципом неотвратимости наказания.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры