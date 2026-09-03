Казахстан и Лаос расширяют сотрудничество в сфере возврата активов

3 сентября 2026 года в Астане Генеральный Прокурор Республики Казахстан Берик Асылов и Генеральный Прокурор Верховной народной прокуратуры Лаосской Народно-Демократической Республики Ливонг Лаоли подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере возврата активов.

Документ создает основу для межведомственного партнерства, обмена опытом и информацией, а также взаимного содействия по вопросам возвращения похищенного имущества.

Расширение международного взаимодействия позволит оперативно выявлять, разыскивать и возвращать незаконно выведенные средства, а также предупреждать перемещение и сокрытие их за рубежом.

Меморандум также предусматривает содействие сотрудничеству по уголовным делам в соответствии с международными договорами и национальным законодательством, проведение консультаций, обмен передовыми практиками и повышение квалификации работников органов прокуратуры.

Подписание документа стало очередным шагом в укреплении международного сотрудничества Казахстана в данном направлении.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры