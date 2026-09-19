«Таза Қазақстан»: порядок начинается с каждого – Генеральная прокуратура приняла участие в общегородском субботнике
19 сентября сотрудники Генеральной прокуратуры под руководством Генерального Прокурора Берика Асылова приняли участие в общегородском субботнике, прошедшем в Астане в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан».
Инициированная Главой государства акция стала важным общественным движением, объединяющим граждан вокруг общих ценностей — бережного отношения к родной земле, уважения к труду, ответственности за состояние городов и населенных пунктов.
Участники субботника высадили деревья, провели очистку и благоустройство отведенной части городской территории.
Как подчеркнул Президент Касым-Жомарт Токаев, - «чистота должна начинаться с каждого человека, каждой улицы и каждого города. Акция «Таза Қазақстан» не должна быть одноразовой, она должна стать нашим образом жизни».
Органы прокуратуры продолжат поддерживать инициативы, направленные на укрепление экологической культуры и общественной ответственности.
Пресс-служба Генеральной прокуратуры