19 сентября сотрудники Генеральной прокуратуры под руководством Генерального Прокурора Берика Асылова приняли участие в общегородском субботнике, прошедшем в Астане в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан».

Инициированная Главой государства акция стала важным общественным движением, объединяющим граждан вокруг общих ценностей — бережного отношения к родной земле, уважения к труду, ответственности за состояние городов и населенных пунктов.

Участники субботника высадили деревья, провели очистку и благоустройство отведенной части городской территории.

Как подчеркнул Президент Касым-Жомарт Токаев, - «чистота должна начинаться с каждого человека, каждой улицы и каждого города. Акция «Таза Қазақстан» не должна быть одноразовой, она должна стать нашим образом жизни».

Органы прокуратуры продолжат поддерживать инициативы, направленные на укрепление экологической культуры и общественной ответственности.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры