В рамках летней оздоровительной кампании и организации содержательного досуга подрастающего поколения дети сотрудников органов прокуратуры посетили Архив Президента Республики Казахстан.

Участники мероприятия ознакомились с уникальными архивными документами, отражающими важнейшие страницы истории становления и развития независимого Казахстана.

Для детей была организована познавательная экскурсия, направленная на расширение кругозора, повышение интереса к истории государства и формирование патриотических ценностей.

Подобные инициативы способствуют воспитанию у подрастающего поколения уважения к историческому наследию страны и укреплению чувства гражданской ответственности.

Мероприятие организовано органами прокуратуры в рамках работы по формированию у подрастающего поколения жизненных ориентиров, основанных на принципах «Закон и Порядок» и «Адал азамат».

Пресс-служба Генеральной прокуратуры