Незаконное обращение с сим-боксами

Год назад, 30 августа 2025 года, в Казахстане введен законодательный запрет на незаконный оборот сим-боксов.

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Закона «О связи» ввоз, регистрация, реализация и применение GSM-шлюзов осуществляются только операторами связи, имеющими лицензию на предоставление услуг в области связи.

Несмотря на это, отдельные лица продолжают незаконно ввозить, реализовывать и использовать такие устройства без соответствующей лицензии.

В их числе физические лица, предлагающие сим-боксы через сайты объявлений, а также магазины, реализующие телекоммуникационное оборудование.

К примеру, в Северо-Казахстанской области составлен административный протокол в отношении лица, разместившего на сайте OLX объявление о продаже 4-слотового GSM-шлюза за 120 тыс. тенге.

Постановлением суда продавец GSM-шлюза привлечен к административной ответственности в виде штрафа, а изъятое устройство конфисковано с последующим уничтожением.

Стоит отметить, что использование сим-боксов позволяет пропускать зарубежный телефонный трафик через казахстанские сим-карты.

Это дает возможность мошенникам совершать звонки из-за рубежа под видом местных номеров и скрывать реальный источник вызова.

Попадание такого оборудования в руки злоумышленников создает условия для массовых мошеннических обзвонов и хищения денег.

В связи с этим, не приобретайте и не используйте сим-боксы с нарушением установленного порядка.

Что делать владельцам GSM-шлюзов, приобретенных до введения законодательного запрета?

Этим лицам необходимо обратиться в уполномоченный орган для решения вопроса о дальнейшем обращении с такими устройствами.

До получения соответствующих разъяснений не следует использовать сим-боксы.

За это грозит до 5 лет лишения свободы.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры