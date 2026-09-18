Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован гражданин Казахстана, который являясь участником преступной группы, организовал наркопроизводство в особо крупных размерах в г. Темиртау.

В последующем изготовленные аналоги психотропных веществ распространялись на территории Карагандинской области.

Полученный в результате преступной деятельности незаконный доход преступники легализовали путём проведения различных финансовых операций, в том числе с использованием криптообменников, на сумму свыше 1,8 млрд теңге и дополнительно приобретя недвижимое имущество, объекты бизнеса и транспортные средства на сумму более 600 млн теңге. На данные активы наложен арест с целью обращения в доход государства.

Также у участников данной преступной группы изъято почти 10 килограмм мефедрона.

В данный момент уголовное дело в отношении отдельных членов преступной группы рассматривается в суде, другие соучастники, в том числе подозреваемый скрылись от органов уголовного преследования и были объявлены в международный розыск.

В октябре прошлого года фигурант был задержан на территории России, откуда по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирован в Казахстан.

В данное время он водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, с конфискацией имущества.

Напомним, что два месяца назад активный участник этой же преступной группы был экстрадирован из Грузии.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры