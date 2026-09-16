Цифровизация уголовного процесса: новые инструменты профилактики и контроля

Как ранее сообщалось преступность в стране снижается. Это благодаря, в том числе новым принципиальным подходам к профилактике правонарушений через цифровизацию уголовных процессов.

Один из таких инструментов - разработанная Генеральной прокуратурой система «Цифровой надзор». Она объединяет сведения более 80 государственных информационных баз и позволяет контролировать соблюдение осужденными находящихся на пробационном контроле установленных ограничений, своевременно выявлять нарушения и предупреждать повторные преступления.

Только в этом году таким способом выявлено порядка 11 тысяч нарушений. Принятие мер к виновным способствовало предупреждению новых преступлений.

При этом наша задача - не только контроль. Интеграция системы с базой Минтруда и соцзащиты населения «FSM Social» позволяет видеть потребности осужденных и оперативно содействовать их трудоустройству, получению социальных выплат, медицинской и иной помощи. Уже оказано порядка 5 тысяч таких услуг.

Результат этой работы виден и в цифрах: повторная преступность среди данной категории осужденных за два года сократилась почти втрое - с 1,4 тысячи фактов в 2024 году до 1 тысячи в 2025-м и 492 - в текущем году.

Цифровые решения внедряем и в сфере контроля за арестованным и конфискованным имуществом. В Едином реестре досудебного расследования запущено «Досье арестованного и конфискованного имущества», которое позволяет прослеживать судьбу каждого актива с момента ареста до его реализации. Объекту присваивается уникальный ID, а вся история формируется в едином цифровом профиле.

Ранее сведения об арестованном и конфискованном имуществе велись различными ведомствами и акиматами отдельно, что существенно ограничивало их прозрачность.

Система позволяет следователю автоматически получать данные о банковских счетах, недвижимости и автотранспорте, после чего самостоятельно переносит их в процессуальные документы.

В ближайшем будущем «Досье» планируется объединить с информационной системой Верховного Суда. Это позволит автоматизировать процесс рассмотрения материалов об аресте имущества и снизит нагрузку на судей.

Внедрение нового модуля повысит прозрачность учета, сократит сроки процедур и позволит эффективнее возвращать активы, возмещая ущерб, нанесенный государству.

Эти проекты разные по своему назначению, но логика у них одна: государство, обеспечивая прозрачность этих процессов, усиливает контроль за соблюдением установленных ограничений, создает условия для возвращения осужденных к законопослушной жизни и гарантирует сохранность арестованных и конфискованных преступных активов.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры