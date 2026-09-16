От отбывания наказания к возвращению в общество: новый подход к ресоциализации осужденных

По поручению Главы государства мы последовательно реализуем курс на гуманизацию уголовной политики. Ее важная часть - создать условия, при которых человек еще до освобождения сможет подготовиться к возвращению в общество.

Совместно с Верховным Судом расширяем практику перевода положительно характеризующихся осужденных из учреждений максимальной и средней безопасности в колонии-поселения.

Следующий шаг - их полноценная трудовая и социальная адаптация.

В этом году по поручению Генерального Прокурора прокуратура совместно с уголовно-исполнительной системой и бизнес-сообществом запустила новый проект - «Трудовые участки» за пределами колоний-поселений.

По сути, для осужденных создаются условия, максимально приближенные к обычной жизни. Они работают на предприятиях, получают доход, могут возмещать причиненный преступлением ущерб и материально поддерживать свои семьи. При этом предприниматели предоставляют им не только рабочие места, но и жилье, питание и необходимые бытовые условия.

Таким образом, впервые в истории современного Казахстана часть расходов на содержание осужденных в колониях-поселениях берет на себя бизнес, что позволяет снизить нагрузку на государственный бюджет.

Сегодня на таких участках трудятся более 350 осужденных в Астане, Шымкенте, Карагандинской, Костанайской, Жамбылской и Актюбинской областях.

Только в Карагандинской области АО «Qarmet» и ТОО «Железобетонный партнер» приняли на работу свыше 90 человек. До конца года ставится задача увеличить число участников проекта до 1 000.

В целом, совместными усилиями прокуратуры, МВД и других государственных органов трудоустроено 19 тыс. осужденных, находящихся на пробационном контроле, что положительно сказывается на их социальной адаптации. Еще свыше 20 тыс. осужденных обеспечены работой непосредственно в местах лишения свободы.

Это весьма эффективный подход к исправлению осужденных, который позволяет еще до освобождения подготовить человека к самостоятельной жизни, дать ему профессию и источник дохода, помочь восстановить социальные связи и не вернуться в преступную среду.

Именно в этом заключается разумный баланс, заложенный в принципе «Закон и Порядок»: ответственность за совершенное преступление должна сочетаться с реальной возможностью исправиться и вернуться в общество добропорядочным гражданином.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры