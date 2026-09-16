Мошенничество под видом трейдинга

Генеральная прокуратура предупреждает граждан о распространенной схеме мошенничества, при которой злоумышленники, под предлогом выгодного инвестирования в различные несуществующие проекты, завладевают денежными средствами.

Для привлечения потенциальных жертв преступники используют распространенные социальные сети, в том числе TikTok, Instagram, YouTube и другие интернет-платформы, в которых создают дипфейк-видео со знаменитостями и фейковые ИИ-платформы, обещающие сверхвысокий пассивный доход.

Например, Kaspi AI с Михаилом Ломтадзе, Quantum AI c Илоном Маском, TON с Павлом Дуровым, Народные инвестиции в КазМунайГаз или Газпром с известными ведущими новостей телеканалов «Хабар24», «КТК» или «Первый канал».

Только за последние полтора месяца по стране зарегистрировано 119 таких фактов.

В сентябре текущего года жительница г. Талдыкорган обратилась с заявлением по факту мошенничества в особо крупном размере.

При просмотре социальной сети Instagram женщина увидела рекламу, предлагающую получение сверхприбыли путем трейдинга (покупки и продажи акций). Перейдя по ссылке, потерпевшая оставила заявку, указав свои анкетные и контактные данные.

Позже с женщиной связались злоумышленники, следуя указаниям которых она перевела на счета 3-их лиц более 7 млн теңге. При этом, перечисленные ею денежные средства и якобы дивиденды отображались в фейковом кошельке, однако возможность их обналичить мошенники не предоставили.

По указанному факту проводится досудебное расследование.

Генеральная прокуратура призывает граждан проявлять бдительность.

Не доверяйте предложениям о гарантированной высокой доходности и не переводите деньги неизвестным лицам под предлогом инвестирования. Перед вложением денежных средств самостоятельно проверяйте информацию о компании и предлагаемом инвестиционном проекте.

При поступлении подозрительных сообщений или звонков прекратите общение с неизвестными лицами и не сообщайте им данные банковских карт, коды из SMS и иные сведения, позволяющие получить доступ к Вашим денежным средствам.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры