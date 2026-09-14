11 сентября 2026 года на интернет-портале открытых нормативных правовых актов (https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15908534) размещен проект постановления Правительства Республики Казахстан «О проекте Закона Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Специальным административным районом Гонконг Китайской Народной Республики о передаче осужденных лиц».

Данным проектом на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан вносится проект Закона Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Специальным административным районом Гонконг Китайской Народной Республики о передаче осужденных лиц».

Проект Закона Республики Казахстан разработан в соответствии со статьями 11, 14 и 17 Закона Республики Казахстан «О международных договорах Республики Казахстан» и направлен на выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления указанного Соглашения в силу путем его ратификации.

Публичное обсуждение проекта постановления проводится в течение 10 рабочих дней.

Генеральная прокуратура Республики Казахстан