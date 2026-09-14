Для несовершеннолетних законом установлены особые правила назначения наказания

Уголовный закон предусматривает специальные правила ответственности лиц, совершивших преступление до достижения 18 лет.

Одно из них касается лишения свободы.

Несовершеннолетнему, совершившему преступление небольшой тяжести, лишение свободы не назначается. Такое же правило действует при преступлении средней тяжести, если оно не связано с причинением смерти. Это прямо предусмотрено статьей 81 Уголовного кодекса.

На практике это правило имеет значение и тогда, когда несовершеннолетний одновременно привлекается к ответственности за несколько преступлений различной тяжести.

Так, в Западно-Казахстанской области по одному из уголовных дел несовершеннолетний был осужден за несколько преступлений. Наряду с наказанием за тяжкие деяния ему был назначен один год лишения свободы за преступление небольшой тяжести.

При рассмотрении дела в кассации прокурор обратил внимание на специальные требования уголовного закона в отношении несовершеннолетних.

В результате наказание за преступление небольшой тяжести изменено с одного года лишения свободы на 50 часов общественных работ. Остальная часть приговора оставлена без изменения.

При назначении наказания несовершеннолетним учитываются не только общие правила, но и возраст, условия жизни и воспитания, уровень психического развития и другие особенности личности. Кроме того, в каждом конкретном случае должна рассматриваться возможность применения мер воспитательного воздействия.

Особые правила для несовершеннолетних – это прямое требование закона, которое должно соблюдаться независимо от тяжести других совершенных ими преступлений.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры