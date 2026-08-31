Казахстан и Гонконг укрепляют сотрудничество в сфере защиты прав инвесторов

Первый заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан Жандос Умиралиев провел встречу с Секретарём по вопросам юстиции САР Гонконг Полом Лэмом, а также представителями юридического и инвестиционного сообщества Гонконга, ознакомив их с казахстанскими механизмами защиты прав инвесторов.

Диалог состоялся в рамках мероприятия «COLLABORATE2WIN: Гонконг — ваш партнер на пути к глобальному успеху», организованного Департаментом юстиции САР Гонконг совместно с Советом по развитию торговли Гонконга.

Жандос Умиралиев презентовал правовые механизмы органов прокуратуры по защите прав инвесторов и сопровождению инвестиционных проектов.

Совместная инициатива подкрепила приоритетное направление по развитию отношений между Казахстаном и Гонконгом в рамках модели партнерства «хаб к хабу». В развитие курса Главы государства на укрепление международных и деловых связей особое значение приобретает правовое сотрудничество, включая обмен опытом в сфере защиты инвестиций, альтернативного урегулирования споров и сопровождения инвестиционных инициатив.

«Сегодня для инвестора важно не только наличие правовых гарантий, но и понимание того, как они работают на практике. Казахстан выстроил систему, позволяющую одновременно сопровождать инвестиционные проекты, предупреждать нарушения и оперативно защищать права инвесторов. Представление этого опыта на международных площадках способствует укреплению доверия к нашей стране как к надежному партнеру», — отметил Жандос Умиралиев.

Мероприятие стало очередным шагом в укреплении деловых и правовых связей между Казахстаном и Гонконгом. По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в сфере защиты прав инвесторов и правового сопровождения инвесторов.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры