Заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан Асхат Жумагали провёл встречу с региональным представителем Управления Организации Объединённых Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) Оливером Штольпе.

Стороны с удовлетворением отметили эффективное и содержательное сотрудничество, базирующееся с 2017 года на основе Меморандума между Генеральной прокуратурой Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций.

За этот период выстроено конструктивное взаимодействие по вопросам выявления, предупреждения и расследования таких актуальных видов преступности, как терроризм и экстремизм, незаконный оборот наркотиков, торговля людьми, отмывание преступных доходов и киберпреступность.

В рамках данного партнёрства на базе Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре создан Региональный хаб по противодействию глобальным угрозам в Центральной Азии.

За это время сформирован устойчивый механизм взаимодействия по подготовке кадров и реализации региональных инициатив. При поддержке УНП ООН проведено более 150 обучающих мероприятий, в которых повысили квалификацию свыше 4,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов стран СНГ.

Отдельное внимание уделено взаимодействию по линии Таргетинг-центра, функционирующего на базе Комитета по правовой статистике и специальным учетам при Генеральной прокуратуре.

Работа данного Центра охватывает противодействие незаконному обороту наркотиков, прекурсоров и новых психоактивных веществ, а также связанным с ними транснациональным угрозам. В рамках сотрудничества представители Центра осуществляют обмен информацией и использование специализированных электронных платформ Международного комитета ООН по контролю над наркотиками.

В контексте новых вызовов стороны обсудили совместные усилия по противодействию киберпреступности, в том числе интернет-мошенничеству и интернет-наркобизнесу.

С этой целью достигнута договорённость применения потенциала Центра прогнозирования преступных угроз Генеральной прокуратуры в части раннего выявления и предупреждения криминальных рисков с использованием искусственного интеллекта.

Учитывая необходимость дальнейшего развития профессиональных навыков казахстанских следователей и прокуроров в сфере цифровых технологий, включая работу с цифровыми доказательствами, криптоактивами и аналитическими инструментами, стороны договорились проработать возможность создания на базе Академии совместного учебно-аналитического центра межведомственной подготовки сотрудников правоохранительных органов.

В завершение встречи собеседники наметили дальнейшие шаги по укреплению и развитию сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры