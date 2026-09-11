Сегодня в Туркестане под председательством Генерального Прокурора Республики Казахстан Берика Асылова состоялось 7-е заседание генеральных прокуроров государств – членов Организации экономического сотрудничества.

Обсуждены практические меры по противодействию интернет-мошенничеству, цифровой и финансовой преступности через объединение ресурсов, информации и современных технологий.

В заседании участвовали руководители и представители прокуратур Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Ирана, Турции и Пакистана, а также генеральный секретарь ОЭС и представитель Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ.

Казахстан представил опыт формирования многоуровневой системы защиты граждан от интернет-мошенничества.

Она включает биометрическую идентификацию при оформлении онлайн-займов, период «охлаждения», добровольный отказ от получения займов, антифрод-системы операторов связи и Национальный Антифрод-центр.

Эти меры позволили предупредить выдачу более 700 мошеннических кредитов на сумму свыше 850 тысяч долларов США. К ответственности привлечено свыше 600 дропперов, а судами удовлетворены иски о взыскании неосновательного обогащения на сумму более 12 млн долларов.

На базе Центра прогнозирования преступных угроз действует Единая аналитическая платформа мониторинга интернет-мошенничества, объединяющая данные правовой статистики, банковского сектора, операторов связи, правоохранительных и государственных органов.

Искусственный интеллект позволяет выявлять общую цифровую и финансовую инфраструктуру преступников и прогнозировать новые мошеннические схемы, переходя от расследования отдельных эпизодов к выявлению организованных сетей и предупреждению новых преступлений.

Международное взаимодействие уже дает конкретные результаты. В 2025–2026 годах отработка звонков во взаимодействии с коллегами из Украины, Армении и Беларуси позволила выйти на организованные преступные группы в этих странах и пресечь деятельность 11 зарубежных колл-центров. Задержаны 45 организаторов.

Казахстан выступил за переход от преимущественно формализованных процедур международной правовой помощи к более оперативному взаимодействию.

Предложено создать при Секретариате ОЭС Сеть контактных лиц центральных органов государств – участников Организации. Это позволит ускорить обмен информацией о преступниках, оперативно реагировать на подозрительные операции и при необходимости формировать совместные следственно-оперативные группы.

Предложенные Казахстаном механизмы получили поддержку участников заседания. Стороны намерены продолжить обмен опытом в сфере противодействия интернет-мошенничеству и финансовой преступности, цифровой криминалистики, а также применения искусственного интеллекта и аналитических технологий.

Туркестанское заседание стало очередным шагом к формированию в рамках ОЭС практических механизмов оперативного взаимодействия в борьбе с транснациональной цифровой преступностью.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры