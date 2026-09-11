Суд отменил приговор в части гражданского иска

В Кызылординской области осуждены бывший директор и мастер ГКП за нарушение правил техники безопасности при очистке канализационных труб, повлекшее гибель двух рабочих от отравления сероводородом.

Суд осудил их по части 4 статьи 156 УК и взыскал с осужденных материальный и моральный ущерб в пользу потерпевших.

В Генеральную прокуратуру поступило заявление представителя потерпевшего о том, что осужденные не выплачивают ущерб.

При изучении дела прокуратура установила, что по заключению инспекции труда вина рабочих составляет 0%, а вина работодателя (юридического лица) - 100%.

Согласно нормам Гражданского кодекса и разъяснений нормативного постановления Верховного Суда предприятия, чья деятельность связана с повышенной опасностью для окружающих, обязаны возмещать вред, причиненный этим источником опасности.

В этой связи Генеральной прокуратурой внесен кассационный протест на отмену судебных актов в части решения по гражданскому иску для привлечения ГКП в качестве гражданского ответчика, поскольку ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, должна лежать на предприятии, а не на сотрудниках.

Кассационный суд удовлетворил протест прокурора, отменил приговор по гражданскому иску и направил уголовное дело в этой части в тот же суд для рассмотрения в ином составе.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры