11 сентября в Туркестане прошло 5-е заседание Совета генеральных прокуроров Организации тюркских государств под председательством Генерального Прокурора Республики Казахстан Берика Асылова.

В центре внимания – новые формы наркопреступности, связанные с использованием цифровых технологий, криптовалют и онлайн-платформ, проведение совместных расследований и применение искусственного интеллекта для выявления преступных сетей.

В работе заседания приняли участие руководители прокуратур Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Турции, а также генеральный секретарь ОТГ и представитель Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на саммите ОТГ в мае т.г. отметил, что укрепление единства тюркского мира является важнейшим приоритетом Казахстана, а сама Организация представляет уникальную площадку для продвижения совместных инициатив и общих интересов.

Эти принципы получили практическое продолжение на уровне органов прокуратуры.

Открывая заседание, Берик Асылов подчеркнул, что современные преступные угрозы все чаще выходят за пределы национальных юрисдикций, поэтому эффективность борьбы с ними напрямую зависит от скорости обмена информацией, совместных расследований и использования современных технологий.

Одной из ключевых тем заседания стало противодействие наркобизнесу в цифровой среде.

Казахстан представил комплексную систему противодействия наркобизнесу, объединяющую традиционные методы правоохранительной работы с искусственным интеллектом, цифровой криминалистикой и финансовой аналитикой.

За последние пять лет ликвидировано более 400 нарколабораторий, пресечена деятельность 75 организованных преступных групп, перекрыто 720 каналов наркотрафика, изъято свыше 147 тонн наркотиков. В 2025–2026 годах при взаимодействии с цифровыми платформами ликвидировано почти 7 тысяч интернет-магазинов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Создан Таргетинг-центр по контролю за прекурсорами, объединяющий данные 23 информационных баз. Технологии искусственного интеллекта и анализа больших данных позволяют выявлять цифровые следы преступников, отслеживать криптовалютные операции и устанавливать транснациональные связи.

По принципу «следуй за деньгами» за последние два года арестованы активы, связанные с наркобизнесом, на сумму около 35 млн долларов США.

Казахстан предложил создать сеть национальных Таргетинг-центров с последующим объединением в региональную аналитическую систему. Кроме того, по поручению Главы государства прорабатывается создание международной цифровой платформы для обмена информацией о каналах наркобизнеса и оперативного реагирования на них. Пилотный проект планируется реализовать совместно с Узбекистаном.

Практическим результатом заседания стало подписание Меморандума о сотрудничестве между органами прокуратуры государств – членов ОТГ в сфере поддержания государственного обвинения в рамках уголовного судопроизводства.

Документ предусматривает постоянный обмен информацией о процессуальной практике, методическими и аналитическими материалами, проведение совместных экспертных мероприятий и обучающих программ.

Меморандум стал продолжением Международного форума государственных обвинителей государств – членов и наблюдателей ОТГ, состоявшегося в сентябре 2025 года в Туркестане.

По итогам заседания стороны договорились продолжить сотрудничество в сфере противодействия наркобизнесу, цифровой криминалистики и финансовых расследований, а также развивать обмен опытом в применении искусственного интеллекта и аналитических технологий.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры