Новая схема мошенничества от имени eGOV

Генеральная прокуратура предупреждает граждан о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники представляются сотрудниками «eGov».

Несмотря на снижение количества интернет-мошенничеств (на 14,8% с 17,2 тыс. до 14,6 тыс.), преступники продолжают использовать новые способы обмана граждан.

Только за последний месяц в стране зафиксировано почти 30 фактов, когда злоумышленники представлялись сотрудниками «eGov».

Как правило, мошенники сообщают гражданам о якобы оформлении электронной цифровой подписи либо других действиях от их имени.

После этого к разговору подключаются сообщники, которые под предлогом предотвращения незаконного оформления кредитов убеждают потерпевших перевести деньги на указанные ими счета.

В одном из таких случаев жительнице Тараза позвонил неизвестный, представившийся сотрудником «eGov», и сообщил о выпуске ЭЦП на ее имя.

В дальнейшем посредством WhatsApp с ней связались другие лица, заявив, что на ее имя якобы оформлены кредиты в семи банках. Поддавшись на уловки мошенников, женщина перевела на счета третьих лиц свыше 2 млн тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование.

Генеральная прокуратура призывает граждан проявлять бдительность.

Сотрудники государственных органов и сервисов не требуют по телефону переводить деньги, оформлять кредиты либо перечислять средства на «безопасные счета».

Не сообщайте посторонним SMS-коды, пароли, данные банковских карт и ЭЦП, не переводите денежные средства по указанию неизвестных лиц.

При поступлении подозрительного звонка прекратите разговор и самостоятельно свяжитесь с соответствующим государственным органом или банком по официальным каналам связи.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры