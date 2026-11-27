Сотрудниками Генеральной прокуратуры Республики Казахстан совместно с Национальным центральным бюро Интерпола МВД Республики Казахстан при содействии Посольства Казахстана в Испании из указанной страны экстрадирован иностранец для привлечения к уголовной ответственности за организацию разбойного нападения, совершенного 10 лет назад в Астане.

Следствием установлено, что подозреваемый совместно с двумя соучастниками, заранее подготовив маски и перчатки, проникли через окно в дом потерпевшего, где для подавления его воли применили физическое насилие, а также нанесли ему ножевое ранение, после чего завладели денежными средствами, ювелирными украшениями и гаджетами.

После совершения преступления один из фигурантов был задержан по горячим следам и в последствии осужден к 11 годам лишения свободы, а другие от органа уголовного преследования скрылись, в связи с чем были объявлены в международный розыск.

В последующем одного из разыскиваемых удалось задержать в Мадриде, откуда по запросу Генеральной прокуратуры он экстрадирован в Казахстан.

В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры