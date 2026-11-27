УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

В рамках конституционных полномочий органы прокуратуры продолжают осуществлять высший надзор за соблюдением законности внеочередных выборов депутатов маслихатов всех уровней, назначенных на 29 ноября 2026 года.

На сегодня органами прокуратуры установлено 13 нарушений выборного законодательства, из них 7 фактов – связаны с агитацией в период ее запрещения.

Все виновные лица привлечены к административной ответственности.

В этой связи, обращаем внимание, что в силу пункта 2 статьи 27 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» (далее – Конституционный закон) предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов.

То есть проведение предвыборной агитации заканчивается в 00:00 часов 28 ноября 2026 года.

Согласно статье 32 Конституционного закона в день голосования и предшествующий ему день любая предвыборная агитация запрещается, а именно 28 и 29 ноября 2026 года.

При этом печатные агитационные материалы, ранее вывешенные вне помещений избирательных комиссий и помещений для голосования, могут сохраняться на прежних местах.

Аналогично, могут сохраняться на прежних местах агитационные материалы, ранее размещенные в сети Интернет.

Вместе с тем, не допускается выведение ранее размещенных агитационных материалов на главные страницы интернет-ресурсов.

Запрещается также осуществление фото - и (или) видеосъемки заполненного бюллетеня и его распространение в день голосования (пп.4 п.4 ст.27 Конституционного закона).

В случае несоблюдения данных норм закона наступает административная ответственность за проведение агитации в период ее запрещения по статье 102 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (влечет штраф на физических лиц в размере 15, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 20, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 25, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 35 месячных расчетных показателей).

Наряду с этим, разъясняем, что в соответствии с пунктом 9 статьи 28 Конституционного закона опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, голосования в поддержку кандидатов либо политических партий в средствах массовой информации, на онлайн-платформах не допускается в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования.

Запрещается также проводить опрос общественного мнения в день выборов в помещении или пункте для голосования.

Нарушение приведенных правовых требований влечет административную ответственность по части 2 статьи 120 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (влечёт штраф на физических лиц в размере 10, на юридических лиц – в размере 25 месячных расчетных показателей).

Кроме того, дополнительно напоминаем о строгом соблюдении положений Закона Республики Казахстан «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», согласно которым для организации и проведения собраний, митингов и пикетов предусмотрен уведомительный порядок, а для демонстраций и шествий установлен согласительный порядок.

За организацию и участие в мирных собраниях, проводимых в нарушение вышеуказанного установленного порядка, предусмотрена ответственность по статье 488 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Если же эти действия будут сопровождаться причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, то будет наступать уголовная ответственность (статья 400 УК).

Также обращаем внимание на недопустимости распространения в масс-медиа ложной информации и противоправного контента, так как за такие действия в зависимости от степени их опасности и причиненного вреда наступает как уголовная ответственность по статье 274 Уголовного кодекса, так и административное наказание по статье 456-2 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

На основании изложенного, Генеральная прокуратура Республики Казахстан в целях обеспечения законности и общественной безопасности, предупреждения правонарушений, а также защиты прав и свобод человека и гражданина, призывает всех участников избирательного процесса строго соблюдать вышеуказанные законодательные требования, предупреждать и воздерживаться от совершения противоправных действий.

Заместитель

Генерального Прокурора

Республики Казахстан Е. Утегенов