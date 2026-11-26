Противодействие наркопреступности остается одним из ключевых направлений работы правоохранительных органов Казахстана.

Особое внимание уделяется цифровому пространству, которое преступники активно используют для вербовки, рекламы и сбыта наркотиков. С помощью системы «Кибернадзор» выявлено и заблокировано свыше 10 тысяч материалов с признаками пропаганды наркотиков, включая более 6 тысяч интернет-магазинов. Заблокировано более 619 тысяч дропперских счетов, арестованы преступные доходы на сумму свыше 2,6 миллиарда теңге.

Участникам наркобизнеса не стоит рассчитывать на анонимность в интернете. Посещение наркомагазинов, переписка с их администраторами, получение заданий и финансовые операции оставляют цифровые следы, позволяющие правоохранительным органам устанавливать личности закладчиков и курьеров, выявлять их связи и отслеживать движение денежных средств. Даже использование псевдонимов и поддельных аккаунтов не мешает установить причастность к преступной деятельности. При этом современные технологии помогают выявлять участников наркосетей и выходить на организаторов преступного бизнеса.

За кажущейся «быстрой прибылью» неизбежно следуют уголовная ответственность, потеря свободы и разрушенные судьбы.

К примеру, в Алматы по подозрению в незаконном хранении наркотических средств в целях сбыта и размещению их в тайниках были задержаны три несовершеннолетние девушки 15, 14 и 12 лет – учащиеся 7 и 9 классов. По данному факту проводится досудебное расследование.

Еще один пример – 19-летняя жительница Житикары, выполнявшая функции «складмена» интернет-магазина по продаже наркотиков. При задержании у нее изъято около 400 граммов синтетических наркотиков, а приговором суда она признана виновной и осуждена к 7 годам лишения свободы.

В Рудном задержаны двое 21-летних молодых людей, подозреваемых в работе на интернет-магазин в качестве закладчиков. При них обнаружено около 700 граммов синтетического наркотика α-PVP. Ведется досудебное расследование.

Эти случаи наглядно показывают, что обещания быстрого заработка являются лишь способом вовлечения людей в тяжкие преступления.

Президент неоднократно отмечал, что распространение наркомании среди молодежи представляет серьезную угрозу обществу, а противодействие наркопреступности является вопросом сохранения генофонда нации. Искоренить такие разрушительные явления возможно только через утверждение в обществе принципа «Закон и Порядок», воспитание уважения к закону, дисциплине и ответственности, прежде всего среди подрастающего поколения.

Генеральная прокуратура обращает внимание граждан, особенно молодежи: наркобизнес не оставляет второго шанса. Не существует «безопасной подработки» в качестве закладчика или курьера, как не существует «легких денег», не влекущих тяжелых последствий.

Работа по противодействию наркопреступностибудет последовательно продолжена. Государство будет и дальше выявлять организаторов наркобизнеса, ликвидировать лаборатории, пресекать каналы поставок и перекрывать финансовые потоки преступных групп.

Но никакие деньги не стоят потерянной свободы. Одно необдуманное решение способно перечеркнуть годы учебы, планы, карьеру и будущее. Именно поэтому лучшей защитой остается осознанный выбор в пользу закона, здоровья и жизни без наркотиков.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры