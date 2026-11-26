Генеральными прокуратурами Республики Казахстан и Российской Федерации 25 ноября 2026 года проведен Круглый стол на тему: «Противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма».

В работе круглого стола приняли участие ответственные сотрудники генеральных прокуратур обоих стран.

В нем также участвовал руководящий состав из восьми прокуратур приграничных регионов Казахстана и семнадцати субъектов органов прокуратуры России.

По итогам озвученных докладов, дискуссий по ним и обмена опытом все участники отметили важность углубления взаимодействия прокуратур двух стран по предупреждению и пресечению любых проявлений экстремизма и терроризма.

Достигнута договоренность о проведении подобных мероприятий в дальнейшем, в том числе с более углубленным изучением положительного опыта работа в названной сфере.

Тем самым, прошедший круглый стол между надзорными ведомствами двух стран стал дополнительной площадкой межгосударственного взаимодействия.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры