Генеральный Прокурор Берик Асылов открыл международную научно-практическую конференцию «Конституционный принцип «Закон и Порядок» в современной правовой системе: вызовы, инновации и решения».

С приветственными словами к участникам конференции обратились Первый заместитель Премьер-Министра Нурлыбек Налибаев, председатель Высшего Судебного Совета Дмитрий Малахов, председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, заместитель Постоянного представителя Программы развития ООН в Казахстане Сухроб Ходжиматов, глава Офиса программ ОБСЕ в Астане Алексей Рогов и Региональный представитель управления ООН по наркотикам Оливер Штольпе.

Среди участников - представители Совета Безопасности, депутаты Курултая, Министр науки и высшего образования, Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан, ректор Университета прокуратуры Российской Федерации, президент Академии юстиции Турции, а также представители судебной системы, государственных органов, международных организаций и зарубежных образовательных учреждений, ректоры правоохранительных и иных ВУЗов страны, ведущие ученые-правоведы.

Цель конференции – обмен международным опытом и выработка практических рекомендаций по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики, укреплению правопорядка в условиях современных вызовов.

Открывая пленарное заседание, Берик Асылов отметил, что принятие новой Конституции открыло возможности для дальнейшего развития нашей страны, укрепления государственности, защиты прав граждан и совершенствования правовой системы.

Идеология «Закон и Порядок» закреплена в ее преамбуле и основополагающих принципах. Она предполагает не только укрепление законности и обеспечение общественной безопасности со стороны государственных органов, но и повышение правосознания каждого гражданина за соблюдение правопорядка. Органы прокуратуры играют значимую роль в продвижении данной идеологии. Консолидация усилий всех правоохранительных и иных заинтересованных государственных органов является залогом успеха в этой работе.

Реализация данного принципа обеспечивается последовательным и бескомпромиссным пресечением любых проявлений противоправного поведения, в том числе со стороны должностных лиц. Закон един для всех, а принцип неотвратимости ответственности действует независимо от занимаемой должности и положения в обществе.

Также он отметил, что в недавнем Послании народу Казахстана Глава государства обозначил в качестве стратегических задач приоритеты цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта. Поэтому мы обязаны делать ставку на современные технологии, аналитические системы и прогнозирование рисков.

На конференции продемонстрированы IT-продукты органов прокуратуры и отечественных компаний. Их внедрение позволило спецпрокурорам в этом году установить местонахождение активов на сумму 20 млн долларов США в иностранных юрисдикциях, значительная часть которых представлена криптовалютой, и обеспечить возмещение причиненного государству ущерба.

Обсуждались механизмы совместной работы, обмена информацией и координации усилий правоохранительных органов разных стран. Развитие этого направления закреплено подписанием Соглашения о взаимопонимании между Академией правоохранительных органов и Центральноазиатским региональным информационным координационным центром по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ).

В рамках конференции также подписаны соглашения о сотрудничестве между Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре и Европейской организацией публичного права (EPLO), а также между Академией и Академией правосудия при Высшем Судебном Совете Республики Казахстан.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры