Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола Министерства внутренних дел Республики Казахстан при содействии Посольства Казахстана в Грузии, из указанной страны экстрадирована гражданка Узбекистана для привлечения к уголовной ответственности за участие в организованной преступной группе и сводничество.

Следствием установлено, что указанная гражданка совместно с другими участниками организованной преступной группы принимала от лиц, занимающихся проституцией и иными услугами сексуального характера, заявки на пополнение счетов их анкет, размещённых на интернет-ресурсе «Kyzdar.net», с целью продвижения и рекламы оказываемых ими сексуальных услуг.

При этом, из поступавших денежных средств участники группы удерживали комиссионное вознаграждение, а оставшуюся сумму перечисляли организаторам сайта, тем самым обеспечивая стабильное функционирование противоправной схемы сводничества.

В настоящее время часть участников организованной преступной группы осуждены к различным срокам лишения свободы, а отдельные его члены, в том числе подозреваемая, скрылись от органов уголовного преследования и были объявлены в международный розыск.

В июле текущего года она была задержана на территории Грузии, откуда по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирована в Казахстан.

В данное время злоумышленница водворена в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемых ей преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, с конфискацией имущества.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры