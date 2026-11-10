Об итогах визита делегации Посольства США в РК

9 ноября 2026 года Комитет по правовой статистике и специальным учетом Генеральной прокуратуры с рабочим визитом посетила делегация Посольства США в Республике Казахстан во главе с директором программ по международной борьбе с наркотиками и соблюдению законности (INL) в Республике Казахстан и Кыргызской Республике Джоном Кроуфордом.

В работе встречи также принял участие начальник Департамента стратегического развития Генеральной прокуратуры Нурбеков А.А.

Целью встречи явилось укрепление двустороннего сотрудничества и обмен передовым международным опытом в сферах прогнозирования криминальных угроз, противодействия незаконному обороту наркотиков.

С приветственным словом выступил Председатель Комитета Сабит Нурлыбай, проинформировав гостей о деятельности ведомства Генеральной прокуратуры.

В частности, Комитетом на основе накопленной правовой информации внедрены и развиваются уникальные информационно-аналитические системы, благодаря которым оцифрованы все стадии уголовного и административного процессов, способствующие укреплению законности и правопорядка, в том числе защите прав граждан и бизнеса.

Во исполнение поручений Главы государства «О создании на базе Комитета по правовой статистике и специальным учетам при Генеральной прокуратуре «Мозгового центра» по прогнозированию преступных угроз и рисков общественной безопасности проводится масштабная работа по совершенствованию прогнозно-аналитической деятельности.

Для практической реализации указанных поручений в структуре Комитета созданы Центр прогнозирования преступных угроз и Национальный межведомственный таргетинг-центр по контролю за легальным оборотом прекурсоров в стране. Они усилены прокурорами-аналитиками, IT-специалистами и экспертами по проектному управлению.

В ходе встречи, первый заместитель Председателя Комитета Мырзалы С.К., а также заместитель Председателя Комитета Ахметов Е.К., презентовали основные направления новых подразделений Комитета. В рамках новых полномочий успешно внедрены и используются системы и модели искусственного интеллекта по выявлению внутренних и внешних угроз посредством анализа национального и международного медиапространства, обращений граждан в системе «e-Otinish», выявляются тенденции в сфере интернет-мошенничеств и незаконного оборота синтетических и других наркотиков.

По поручению Генерального Прокурора в пилотном режиме запущена система раннего прогнозирования, все выявленные аналитиками Комитета преступные угрозы и сигналы, оперативно аккумулируются в цифровой Карте угроз, направляются в уполномоченные органы для устранения причин и условий.

Все они показывают высокий потенциал в сфере раннего выявления рисков и прогнозирования правонарушений.

Отдельное внимание уделено вопросам обмена опытом в области прогнозирования преступлений. В частности казахстанской стороной проявлен интерес к опыту прогнозирования преступности в США, в том числе с использования геоинформационных систем.

В рамках встречи достигнуты договоренности о дальнейшем развитии взаимоотношении с программой по международной борьбе с наркотиками и соблюдению законности (INL) в Республике Казахстан, обмену опытом и информацией в сфере противодействия транснациональным угрозам, в том числе киберпреступности, торговли людьми, наркопреступности и другим. Обсуждены перспективы взаимодействия в борьбе с телефонным и интернет мошенничеством, которые совершаются зарубежными преступными колл-центрами.

Подводя итоги своего визита, делегация Посольства США в Республике Казахстан выразила благодарность за прием и отметила важность встреч такого уровня по обмену положительной практикой для повышения безопасности наших стран.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры