Генеральную прокуратуру посетили депутаты Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, а также Комитета по цифровизации, инновациям и науке Курултая Республики Казахстан.

Генеральный Прокурор Берик Асылов провел с ними встречу и ознакомил гостей с основными направлениями цифровой трансформации прокуратуры.

Депутаты посетили Центр приема граждан и Ситуационный центр Генеральной прокуратуры, где им продемонстрировали возможности информационной системы «Цифровой надзор».

Затем в рамках выездного заседания Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам под председательством Унзилы Шапак с участием заместителя Генерального Прокурора Ерлана Утегенова, руководства Комитета по правовой статистике и специальным учетам, а также Академии правоохранительных органов депутатам представлены цифровые решения, применяемые в прокурорской деятельности.

В частности 7 новых интеллектуальных IT-инструментов: система мониторинга внешних криминальных угроз, система мониторинга внутренних угроз общественной безопасности, аналитическая модель выявления рисков на основе данных ИС «е-Өтініш», реестр преступных угроз и рисков общественной безопасности, система прогнозирования преступных угроз, Единая аналитическая платформа мониторинга телефонных и интернет мошенничеств, ИИ-агент по анализу преступности.

На заседании отдельное внимание уделено развитию прогнозно-аналитической деятельности Генеральной прокуратуры. Во исполнение поручений Главы государства проводится работа по использованию больших данных, сведений государственных информационных систем и внешних источников для заблаговременного выявления преступных угроз и рисков, а также выработки мер по их предупреждению.

По итогам встречи и заседания отмечена значимость дальнейшего развития цифровой инфраструктуры прокуратуры, расширения применения аналитических инструментов и ИИ для повышения эффективности прокурорской деятельности, предупреждения правонарушений и укрепления правопорядка в рамках концепции «Закон и Порядок».

Пресс-служба Генеральной прокуратуры