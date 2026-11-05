Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Комитета национальной безопасности Республики Казахстан при содействии Посольства Республики Казахстан в Грузии, из указанной страны экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере, а также производство и сбыт фальсифицированных медицинских изделий в крупном размере.

В ходе расследования установлено, что подозреваемый с целью получения преимуществ в тендерах по закупу медоборудования государственными медицинскими учреждениями, организовал незаконную схему получения статуса отечественного товаропроизводителя для медицинской техники путём представления в уполномоченные государственные органы недостоверных сведений о её производстве в Казахстане, без организации фактического производства.

В результате, медицинская техника, собранная из иностранных комплектующих, была реализована государственным медицинским учреждениям под видом отечественной продукции, тем самым причинив государству ущерб на сумму более 4,5 млрд теңге.

После совершения преступлений злоумышленник от органов уголовного преследования скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В марте текущего года его задержали на территории Грузии, откуда по запросу Генеральной прокуратуры экстрадировали в Казахстан.

В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемых ему деяний предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, что с начала года из Грузии уже экстрадированы 7 лиц, из которых 5 также разыскивались за хищения.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры