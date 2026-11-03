Казахстан и Индия подписали Договор о выдаче

Сегодня в Генеральной прокуратуре состоялась церемония подписания Договора между Республикой Казахстан и Республикой Индия о выдаче.

Документ подписали Генеральный Прокурор Казахстана Берик Асылов и Посол Индии в Казахстане Сайлас Тангал.

Заключенный Договор создает правовую основу для выдачи лиц, разыскиваемых правоохранительными органами Сторон в целях их привлечения к уголовной ответственности или для исполнения приговора суда, чем будет обеспечиваться принцип неотвратимости наказанияза совершенное преступление.

Данный международный документ завершает формирование договорно-правовой базы между Казахстаном и Индией в сфере уголовного судопроизводства, поскольку между странами уже действуют соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также о передаче осужденных лиц.

По словам руководителя главного надзорного органа страны, Договор имеет особую важность с учетом последовательного развития между Сторонами торгово-экономических и культурно-гуманитарных направлений.

В Казахстане более 600 индийских компаний работают в фармацевтической, горнодобывающей, медицинской и пищевой отраслях.

Индия занимает 1-е место среди стран дальнего зарубежья по количеству обучающихся у нас иностранных студентов. Только в 2025-2026 учебном году в Казахстане обучалось почти 10 тысяч индийских студентов.

Также в последние годы наблюдается рост граждан двух стран, совершающих взаимные поездки, в том числе в сфере туризма.

Расширение межгосударственных связей и рост мобильности граждан требуют не только развития экономического и гуманитарного сотрудничества, но и объединения усилий государств в области противодействия преступности.

Работа по наращиванию международного сотрудничества, как и прежде, является приоритетной в деятельности органов прокуратуры Республики Казахстан.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры