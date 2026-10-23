Ко Дню Республики

В преддверии Дня Республики в Генеральной прокуратуре состоялось торжественное мероприятие, посвящённое национальному празднику.

В ходе мероприятии была отмечена особая роль Дня Республики в становлении казахстанской государственности.

Принятие 25 октября 1990 года Декларации о государственном суверенитете стало одним из ключевых исторических шагов на пути страны к Независимости.

Генеральный Прокурор Берик Асылов подчеркнул ответственную миссию органов прокуратуры в защите интересов государства, укреплении законности и обеспечении прав и свобод граждан. Особое внимание было уделено профессионализму, принципиальности и добросовестному исполнению служебного долга как основным условиям утверждения верховенства закона и укрепления доверия общества к государственным институтам.

Сегодня органы прокуратуры последовательно реализуют задачи, поставленные Главой государства, в том числе по утверждению принципа «Закон и Порядок», эффективной защите прав граждан и предупреждению правонарушений.

Накануне национального праздника Указом Главы Государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева государственными наградами отмечены заслуги 29 сотрудников прокуратуры центрального и территориального уровней.

Высокая оценка их труда стала признанием вклада в укрепление законности, защиту прав граждан и добросовестное служение государству.

Завершилось мероприятие праздничной концертной программой.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры