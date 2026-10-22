В преддверии Дня Республики в Генеральной прокуратуре состоялась встреча с депутатами Курултая Унзилой Шапак и Ириной Тен, посвящённая вопросам укрепления государственности, национального единства и роли закона в развитии Казахстана.

Мероприятие объединило сотрудников центрального аппарата и более 2500 работников территориальных органов прокуратуры, принявших участие в онлайн-формате.

Главная тема встречи - осознание ценности Независимости и личной ответственности каждого гражданина за сохранение Суверенитета, стабильности и дальнейшее развитие страны.

Открывая мероприятие, заместитель Генерального Прокурора Галымжан Койгелдиев подчеркнул, что День Республики - это не только историческая дата, но и напоминание о фундаментальных ценностях, на которых строится современный Казахстан.

Особое внимание было уделено принципу «Закон и Порядок» как необходимому условию укрепления государственности, защиты прав граждан и обеспечения общественной стабильности.

Сильное государство начинается с уважения к закону, а его устойчивость определяется не только эффективностью государственных институтов, но и правовой культурой, гражданской ответственностью и единством общества.

Депутаты Курултая Унзила Шапак и Ирина Тен поделились своим видением актуальных задач развития страны, подчеркнув значение национальных ценностей, исторической памяти, преемственности поколений и общественного согласия.

Отдельное внимание участники уделили воспитанию молодёжи в духе идеалов «Адал азамат» - честности, справедливости, трудолюбия и ответственности перед обществом.

В ходе открытого диалога обсуждены вопросы укрепления доверия граждан к государственным институтам, формирования нетерпимости к правонарушениям и повышения роли каждого гражданина в утверждении принципов справедливого общества.

Для органов прокуратуры эти задачи имеют особое значение. Защита конституционных прав граждан, обеспечение верховенства закона и укрепление правопорядка являются не только профессиональной обязанностью прокуроров, но и непосредственным вкладом в укрепление Независимости и государственности Казахстана.

Встреча стала частью содержательного диалога о ценностях, объединяющих казахстанское общество, и ответственности государственных институтов за их сохранение и развитие.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры