Вопросы, с которыми граждане сталкиваются в повседневной жизни, требуют не формальных разъяснений, а доступной и конкретной правовой помощи. Именно на этом принципе сегодня строятся новые форматы взаимодействия прокуратуры с населением.

По всей стране продолжается проведение «Правовых аптек» – мобильных консультационных площадок в общественных местах, где граждане могут напрямую обратиться к прокурорам и представителям государственных органов по волнующим их вопросам.

Другой масштабный формат – республиканская акция «Народный юрист», которая объединила государственные органы, адвокатов, нотариусов и практикующих юристов, оказавших правовую помощь более чем в 250 городах и населенных пунктах.

Подобные акции стали важной площадкой для общественного диалога.

Эта работа является частью последовательного продвижения в обществе конституционного принципа «Закон и Порядок», который предполагает не только неотвратимость ответственности за правонарушения, но прежде всего высокий уровень правосознания, уважение к закону и ответственное поведение каждого гражданина.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что «Закон и Порядок» необходимо рассматривать в качестве основополагающего принципа государственной политики» и обозначил данную идеологию как незыблемый ориентир для всех сфер повседневной жизни – от поведения в общественных местах и быту до культуры вождения.

В настоящее время акцент сместился от простого правового информирования к практической профилактике: с начала года в стране в рамках акции «Закон и Порядок» госорганами проведено порядка 2,5 тысяч мероприятий и социальных инициатив, в том числе с использованием новых профилактических форматов и цифровых технологий.

В рамках проекта «Саналы ұрпақ», начатого Генеральной прокуратурой совместно с министерствами просвещения и внутренних дел, формируется цифровая профилактическая карта, позволяющая своевременно выявлять несовершеннолетних группы риска и организовывать адресную работу. С начала года проведено порядка 15 тыс. профилактических рейдов, свыше 3,5 тыс. несовершеннолетних поставлены на профилактический учет. В результате подростковая преступность в стране снизилась на 7%.

Также Генеральная прокуратура совместно с акиматами и полицией реализует проект «Айқын нәтиже», основанный на точечной профилактике по конкретным адресам, проблемным объектам и лицам группы риска. Устанавливаются освещение и камеры, ограничивается незаконная продажа алкоголя, ликвидируются наркограффити и заброшенные объекты.

Такой точечный подход дает результат: за 9 месяцев т.г. преступность снизилась на 14,6%, в общественных местах – на 22%, на улицах – на 20%.

В регионах применяются и другие профилактические решения. В частности, особое внимание уделяется молодежи.

В Талгарском районе Алматинской области по проекту «Тәлімгер» 13 ветеранов прокуратуры и органов внутренних дел стали наставниками школьников и студентов. За 36 интерактивных занятий около 8 тысяч молодых людей на конкретных жизненных примерах учились оценивать последствия своих поступков и действовать в рамках закона. В участвовавших учебных заведениях уголовные правонарушения снизились с восьми до нуля, а административные – на 35%.

В Атырауской области действует «5-минутка ценностей», где в 235 школах первые минуты занятий посвящаются уважению, ответственности, дисциплине и честности. Важно, что воспитательная работа ведется не в форме разовых мероприятий, а системно, становясь частью повседневного образовательного процесса.

Проект «Цветной маршрут» в Западно-Казахстанской области и Шымкенте помогает с помощью ИИ выявлять эмоциональное неблагополучие у детей на ранней стадии, чтобы вовремя подключить родителей, педагогов, психологов и другие службы.

Цифровая платформа «Adal Bala» в Кызылординской области обучает школьников правовой и цифровой грамотности через интерактивный контент: анимационные видеоролики, интерактивные задания и тесты, а родители и учителя могут отслеживать риски и эмоциональное поведение детей.

В Алматы через электронный дневник «Bilim Class» воспитательный контент ежедневно доступен более чем 3 млн школьников. Ежедневно ученики, открывая дневник, видят интерактивные карточки, формирующие правильную модель поведения и установки.

По проекту «Sim Kids» по профилактике детского суицида совместно с «Tele2/Altel» свыше 75 тыс. пользователей получили SIM-карты с защитой от вредоносного контента.

В образовательных учреждениях страны также открыто более 40 «Клубов будущих прокуроров» и «Пространств будущего прокурора», с книгами и журналами об истории прокуратуры, актуальных вопросах юриспруденции и материалами надзорной деятельности.

Такой подход созвучен позиции Президента о том, что базовые жизненные установки и моральные ориентиры закладываются именно в семье и школе.

Все эти инициативы объединяет один принцип – не ждать правонарушения, а заранее устранять причины и условия, которые могут к нему привести.

Вместе с тем «Закон и Порядок» начинается не с деятельности государственных органов.

Это соблюдение элементарных правил в повседневной жизни – на дороге и в общественном месте, в семье и коллективе, уважение прав окружающих, ответственное отношение к собственным поступкам и нетерпимость к любым проявлениям противоправного поведения.

Генеральная прокуратура призывает граждан помнить: Закон и Порядок начинается с каждого. Уважение к закону, ответственность за свои поступки и нетерпимость к правонарушениям должны стать повседневной нормой поведения и общей ценностью общества.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры